Вдову Андрея Миронова госпитализировали в Москве

Шоу-бизнес

Вдову актера Андрея Миронова, легендарную актрису Ларису Голубкину госпитализировали в одну из московских клиник.

Как сообщает канал Mash, у звезды «Гусарской баллады» и «Сказки о царе Салтане» гипертония и высокое давление.

79-летняя актриса попала в больницу несколько дней назад, сейчас она под постоянным наблюдением врачей в терапевтическом отделении, она проходит тщательное медицинское обследование.

Напомним, что Голубкина стала знаменитой после музыкальной комедии Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». Ранее она рассказала «Фактам», как играла роль Шурочки Азаровой.

Она также рассказывала в эксклюзивном интервью о своей любви к Миронову, с которым прожила 13 лет. И даже поделилась подробностями семейной жизни с великим актером, отмечая, что «такие браки создаются на небесах».

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