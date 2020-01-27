Общество и люди

В Одессе ветеран АТО и его невеста сыграли свадьбу в трамвае (фото)

В Одессе ветеран АТО Константин Иванов и его невеста — блогер Вероника Налета — решили отгулять первый день супружеской жизни «как-то необычно». Естественно, весело, может быть, даже экстремально. Словом, так, чтобы запомнилось не только им самим, но и друзьям, родственникам, знакомым. И чтобы торжество увидели как можно больше людей, притом в разных районах города. Остановились на «трамвайном» варианте.

Гости — под стать молодоженам: восторгам, улыбкам и веселью не было конца! Прямо в вагоне был организован небольшой фуршет: шампанское, фрукты, легкие закуски — с таким арсеналом катание проходило еще веселее.

Веронику и Константина поздравляли, дарили подарки. Здесь же организовали музыкальное сопровождение — пели песни о любви и даже отплясывали в честь молодых, а также с большим энтузиазмом кричали: «Горько!». Город встречал «Трамвайчик счастья», ехавший от центра до окраины, улыбками и удивленными взглядами, машины приветственно гудели, пешеходы и пассажиры проезжающего мимо общественного транспорта радостно махали руками, а влюбленные парочки с завистью смотрели вслед…

Кстати, еще более необычное место для свадьбы выбрали 34-летняя жительница Калифорнии и ее 32-летний бойфренд. Пара пригласила гостей на венчание на кладбище.

А известный украинский певец и композитор Влад Дарвин и джазовая певица Кристина Марти организовали свадебную церемонию в тайском стиле. Основным цветом праздника стал красный.

«ФАКТЫ» рассказывали также о свадьбе одного из 24 освобожденных украинских моряков Виктора Беспальченко и его невесты Татьяны. Пара, расписавшаяся в московском СИЗО «Лефортово», сыграла свадьбу в Херсонской области — на территории винодельческого хозяйства князя Трубецкого на берегу Днепра.

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