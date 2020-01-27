Мир

ПАСЕ не подтвердила полномочия делегации России: что произошло

Парламентская ассамблея Совета Европы остановила автоматическое утверждение полномочий делегации РФ, хотя Венецианская комиссия не возражает против участия РФ в ПАСЕ.

«Европейская правда» сообщает, что член делегации Литвы Эмануэлис Зингерис выступил против утверждения полномочий делегации России «по содержательным основаниям — за нарушение Россией своих обязательств», среди причин указаны действия РФ в Грузии и Украине.

Эту инициативу поддержало более 30 депутатов. В соответствии с регламентом ПАСЕ вопрос рассмотрят в ближайшие дни.

Кроме того, депутат от Латвии Мария Голубева выступила против утверждения полномочий россиян по процедурным основаниям, та как за депутатов РФ отдавали голоса также жители оккупированного Крыма. Обращение поддержало несколько десятков парламентариев.

В результате пока россияне будут работать в ассамблее без права голосовать по вопросу подтверждения их полномочий.

Сейчас комитеты ПАСЕ работают над проектом решения по РФ.

Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму.

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