Происшествия

Под Уманью Lexus с россиянами влетел в фуру: подробности жуткой автокатастрофы

На трассе Киев-Одесса под Уманью произошла авария с участием автомобиля Lexus и фуры. Погибли два человека — граждане России. Отметим, на этой автодороге также произошло масштабное ДТП, в котором пострадали 11 машин.

Как сообщили в патрульной полиции Черкасской области, грузовик Mercedes ехал в направлении Киева. Водитель не справился с управлением — фуру «затянуло» на левую сторону проезжей части.

По словам водителя, он остановился возле отбойника и стал выставлять знаки аварийной остановки. В этот момент на большой скорости в его автоприцеп врезался Lexus.

Пассажиры внедорожника, россияне 1980 и 2003 годов рождения, получили травмы несовместимые с жизнью.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Днепре, в результате которого погибли два пешехода — их на «зебре» сбил водитель «ЗАЗа». А также писали о смертельной аварии в Киеве, в которой погибла женщина, еще трое людей получили травмы.

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