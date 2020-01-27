Огромные проценты и «наезды» коллекторов: кто контролирует компании, выдающие быстрые кредиты

Деньги

«У нас должным образом не защищены права клиентов финансовых компаний»

В условиях обострившейся активности по выбиванию денег из украинцев всевозможных «Монеток» и прочих «быстокредитных» организаций возникает вопрос, на основании каких законов они функционируют и регулирует ли кто-то их деятельность. Об этом «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— Как государство контролирует деятельность финансовых компаний, выдающих быстрые кредиты?

— Данные компании получают лицензию в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг). Чтобы ее получить, компания должна соответствовать определенным требованиям, иметь необходимый капитал, квалифицированный персонал — с учетом требований к государственной сертификации руководителя, главного бухгалтера и специалиста по финмониторингу. Регулятор контролирует финансовую отчетность компании, рассматривает жалобы клиентов, согласовывает регистрационные документы и даже договоры с клиентами. Нарушение каких-либо правил и требований регулятора может привести к отзыву лицензии. Но с недавнего времени регулирование деятельностью финкомпаний перешло к НБУ.

— Контролируются ли доходы, которые финкомпании имеют от должников или их поручителей? Какие налоги от этого получает государство?

— Финкомпания сдает финансовую отчетность и платит налоги согласно законодательству. Чем прибыльнее работа финкомпании, тем больше налогов получает государство. Но в их финансовой деятельности существует много различных манипуляций, и нынешнее регулирование далеко не совершенно. У нас не защищены должным образом права и клиентов финкомпаний, и самих компаний. К сожалению, это обычная ситуация для всей экономики в той коррупционной модели, которая сегодня есть и от которой страдает наше общество.

— Изменилась ли ситуация на рынке быстрых кредитов после вступления в силу постановления Национального банка Украины «Об утверждении изменений к правилам расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите»? Ведь оно распространяется на все финансовые организации?

— Нет, ситуация не изменилась. Данное постановление призвано защитить права клиентов финансовых учреждений в том аспекте, что они должны получать адекватную информацию о сумме процентных ставок и общей сумме расходов на финансовые услуги. Но реального контроля НБУ не проводит. Более того, в НБУ создано специальное подразделение по защите прав потребителей финансовых услуг. Я лично на собственном опыте проверил, как работает это подразделение НБУ, предоставив регулятору документы, доказывающие не просто скрытые тарифы банка, а неправомерное начисление и списание суммы, что не соответствует даже тарифам банка. В ответ НБУ порекомендовал обращаться в суд и никаких мер воздействия на банк не принял.

А в моем случае речь шла о прямом мошенничестве со стороны банка. Хотя в самом Нацбанке признают: за короткое время с начала действия новых правил подобных заявлений с жалобами клиентов поступило более трех тысяч. Предполагаю, что реакция на эти заявления была подобной ответу на мою жалобу. Таким образом, работа данного управления НБУ неэффективна и больше похожа на фиктивную.

Указанный закон пока работает в лучшем случае формально. В судебной системе нельзя эффективно защитить свои права. По небольшим суммам клиенты просто не подают никаких жалоб и не оспаривают нарушение своих прав в суде. Банки этим пользуются и массово нарушают права клиентов. По финансовым компаниям ситуация еще хуже, чем в банках. Во всяком случае я не вижу, чтобы прекратилась реклама финкомпаний о якобы бесплатных кредитах, которые на самом деле очень дорогие.

Формально компания права, то есть первый день кредит, может, и бесплатный, как сообщается в рекламе, но тут расчет на то, что клиент будет пользоваться кредитом дольше и не будет осознавать, во сколько это ему обойдется.

Мы видим, что контроль банков и финкомпаний со стороны НБУ практически отсутствует в аспекте защиты клиентов. Поскольку финкомпаний значительно больше и уровень их обслуживания гораздо ниже, то и нарушений больше. В результате люди остаются наедине со своими проблемами, и лучшее, что они могут, — это не пользоваться услугами недобросовестных финансовых компаний.

«В США есть закон о запрете так называемого «хищнического кредитования»

— Существуют ли подобные системы быстрого кредитования в других странах?

— Да, конечно, такие услуги очень популярны на всех рынках, включая США и Евросоюз. Такой порядок быстрых кредитов и пришел к нам из развитых стран. А очень качественные услуги кредитных бюро, на уровне самых высоких мировых стандартов, позволяют финансовым компаниям и банкам получать высококачественные кредитные отчеты о кредитоспособности клиентов. Это осуществляется в автоматическом режиме, поэтому и кредиты на самом деле там быстрые и удобные. Но в развитых странах защищены права и клиентов, и кредиторов.

Например, в США есть закон о запрете так называемого хищнического кредитования. Этот закон запрещает использовать отчаянное финансовое положение клиента с плохой кредитной историей для предоставления ему очень дорогого кредита, что у нас происходит на каждом шагу. Там существуют очень жесткие санкции для нарушителей. Но нужно отметить, что в правовых государствах законодательство действует комплексно, и для того, чтобы ситуация в Украине изменялась к лучшему, нам тоже необходимо применять комплексный подход и на законодательном уровне, и на исполнительном. НБУ имеет все необходимые инструменты для регулирования финучреждений, но он их не использует их для эффективной защиты прав кредиторов и их клиентов.

— Как сфера небанковского кредитования регулируется за рубежом?

— В разных странах по-разному. Но главное, что работает комплексная система защиты прав кредиторов и клиентов. Причем как со стороны регуляторов, так и со стороны профессиональных ассоциаций финансовых учреждений. Да и судебная система является гораздо более эффективной.

У нас же можно отметить лучшую работу в отношении защиты прав кредиторов, в частности со стороны профессиональных ассоциаций. Например, очень эффективными являются ассоциации кредитных союзов. Что касается регуляторов и, тем более, судебной системы, то тут все очень печально.

На деятельность регулятора, в данном случае НБУ, не действуют ни десятки тысяч судебных исков по массовым нарушениям (а скорее прямому ограблению клиентов банков путем злоупотребления властью), ни многотысячные митинги по более серьезным вопросам, чем недобросовестная реклама.

— Были ли в других странах прецеденты, когда государство было вынуждено вмешаться для наведения порядка в сфере небанковского кредитования?

— Таких случаев много, и за рубежом государство часто вмешивается, если для этого есть потребность. Методы различны, но суть регулирования рынка в правовых государствах сводится к тому, что сами участники финансовых взаимоотношений пытаются строить работу наиболее эффективным образом. Главный аспект состоит в том, чтобы защитить права конечного пользователя финансовых услуг. И на это работают практически все институты государства и демократического общества, включая частные структуры, которые понимают также, что защита клиентов — это основа их собственного бизнеса.

Например, в Великобритании, чтобы заниматься ломбардной деятельностью, необходимо получить разрешение ассоциации ломбардов. Там существуют очень старые традиции данной деятельности и репутация профессиональных представителей ломбардного дела — это основа бизнеса. Вмешательство государства для защиты прав клиентов ломбардов — просто нонсенс, потому что само сообщество регулирует свою деятельность наилучшим образом и обоснованная жалоба клиента ломбарда в ассоциацию равносильна потере бизнеса. Поэтому и нарушений обычно нет. Подобная ситуация и с другими небанковскими учреждениями.

Напомним, что с 19 января банкам и финансовым компаниям окончательно запрещено скрывать от своих клиентов какую-либо информацию о предоставляемом кредите. Одновременно начал действовать новый механизм расчета стоимости потребительских кредитов.

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