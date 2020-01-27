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Именины Ксении и Оксаны: красивые поздравления и открытки
6 февраля отмечают именины Ксении, Оксаны, Ксюши, Оксаночки.
«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления и открытки для именинниц.
Моя Ксюша дорогая,
Я в День ангела тебя
Поздравляю и желаю
Только света и тепла.
Чтоб шептал тебе на ушко
Твой прекрасный ангелок
Все ответы на вопросы,
Чтобы не был слишком строг.
Чтоб была счастливой, милой
И здоровою всегда.
Не оставит ангел точно,
Ксения, в беде тебя.
***
Подарит Ксения Святая
Тебе пусть мир, в душе уют!
Мечта пусть сбудется любая,
Во всем пускай успехи ждут!
Желаю благ земных, здоровья,
Чтоб жизнь была лишь хороша!
Пусть самой искренней любовью
Будет наполнена душа!
***
С именинами поздравить
Тебя, Ксения, хочу,
Бережет пускай Святая, —
Я на ушко прошепчу.
Праздник Ксении сегодня,
Помогает пусть она,
Подтолкнет к желанной цели.
С нею ты защищена.
***
Поздравляю я тебя,
Ксения прекрасная.
Пусть Святая твоя дарит
Солнца лучик ясного.
В именинный день я счастья
Пожелаю, Ксюша.
С верой в сердце не страшна
Ни гроза, ни стужа.
***
Поздравленья для Оксаны
Соберу в один букет,
Чтобы цвел, не увядая,
Для тебя он много лет.
Я желаю тебе в жизни
Счастья, радости, любви.
Чтоб любимые дарили
Чувства нежные свои.
Я желаю быть свободной,
Вольной птицею летать,
Чтоб смогла ты в жизни этой
Всё увидеть и узнать.
Чтоб вершины покоряла
И мечту свою нашла,
С каждым годом расцветала
И счастливою была.
Напомним, что недавно День ангела отмечали Нины.
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