Общество и люди

Именины Ксении и Оксаны: красивые поздравления и открытки

6 февраля отмечают именины Ксении, Оксаны, Ксюши, Оксаночки.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления и открытки для именинниц.

Моя Ксюша дорогая,

Я в День ангела тебя

Поздравляю и желаю

Только света и тепла.

Чтоб шептал тебе на ушко

Твой прекрасный ангелок

Все ответы на вопросы,

Чтобы не был слишком строг.

Чтоб была счастливой, милой

И здоровою всегда.

Не оставит ангел точно,

Ксения, в беде тебя.

***

Подарит Ксения Святая

Тебе пусть мир, в душе уют!

Мечта пусть сбудется любая,

Во всем пускай успехи ждут!

Желаю благ земных, здоровья,

Чтоб жизнь была лишь хороша!

Пусть самой искренней любовью

Будет наполнена душа!



***

С именинами поздравить

Тебя, Ксения, хочу,

Бережет пускай Святая, —

Я на ушко прошепчу.

Праздник Ксении сегодня,

Помогает пусть она,

Подтолкнет к желанной цели.

С нею ты защищена.



***

Поздравляю я тебя,

Ксения прекрасная.

Пусть Святая твоя дарит

Солнца лучик ясного.

В именинный день я счастья

Пожелаю, Ксюша.

С верой в сердце не страшна

Ни гроза, ни стужа.



***

Поздравленья для Оксаны

Соберу в один букет,

Чтобы цвел, не увядая,

Для тебя он много лет.

Я желаю тебе в жизни

Счастья, радости, любви.

Чтоб любимые дарили

Чувства нежные свои.

Я желаю быть свободной,

Вольной птицею летать,

Чтоб смогла ты в жизни этой

Всё увидеть и узнать.

Чтоб вершины покоряла

И мечту свою нашла,

С каждым годом расцветала

И счастливою была.

Напомним, что недавно День ангела отмечали Нины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter