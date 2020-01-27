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Общество и люди

Именины Ксении и Оксаны: красивые поздравления и открытки

12:07 5 февраля 2020 126
День Ксении
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

6 февраля отмечают именины Ксении, Оксаны, Ксюши, Оксаночки.

«ФАКТЫ» собрали самые красивые поздравления и открытки для именинниц.

День Ксении

Моя Ксюша дорогая,
Я в День ангела тебя
Поздравляю и желаю
Только света и тепла.

Чтоб шептал тебе на ушко
Твой прекрасный ангелок
Все ответы на вопросы,
Чтобы не был слишком строг.

Чтоб была счастливой, милой
И здоровою всегда.
Не оставит ангел точно,
Ксения, в беде тебя.

День Ксении

***
Подарит Ксения Святая
Тебе пусть мир, в душе уют!
Мечта пусть сбудется любая,
Во всем пускай успехи ждут!

Желаю благ земных, здоровья,
Чтоб жизнь была лишь хороша!
Пусть самой искренней любовью
Будет наполнена душа!

День Ксении
***
С именинами поздравить
Тебя, Ксения, хочу,
Бережет пускай Святая, —
Я на ушко прошепчу.

Праздник Ксении сегодня,
Помогает пусть она,
Подтолкнет к желанной цели.
С нею ты защищена.

День Ксении
***
Поздравляю я тебя,
Ксения прекрасная.
Пусть Святая твоя дарит
Солнца лучик ясного.

В именинный день я счастья
Пожелаю, Ксюша.
С верой в сердце не страшна
Ни гроза, ни стужа.

День Ксении
***
Поздравленья для Оксаны
Соберу в один букет,
Чтобы цвел, не увядая,
Для тебя он много лет.

Я желаю тебе в жизни
Счастья, радости, любви.
Чтоб любимые дарили
Чувства нежные свои.

Я желаю быть свободной,
Вольной птицею летать,
Чтоб смогла ты в жизни этой
Всё увидеть и узнать.

Чтоб вершины покоряла
И мечту свою нашла,
С каждым годом расцветала
И счастливою была.

День Ксении

Напомним, что недавно День ангела отмечали Нины.

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