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Общество и люди

День ангела Нины: красивые поздравления и открытки

14:41 26 января 2020 598
День святой Нины
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

27 января — день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В этот день свои именины отмечают Нины.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для именинниц.

День ангела Нины

С Днем святой Нины тебя я поздравляю,
Счастья и здоровья крепкого желаю,
Пусть святая Нина тебе всегда поможет,
От беды избавит, радость приумножит!
Ведь у вас обеих сегодня именины,
Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

День ангела Нины

***
Ниночка поздравляю тебя с днем твоего ангела. Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы, всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе милая Ниночка!

День ангела Нины

***
Царское величие в имени твоем,
Справляешь именины ты январским днем,
Желаем тебе Нина здоровья и любви,
Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,
Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,
И пусть святая Нина тебя оберегает!

День ангела Нины

***
Назвали Ниной неспроста —
В тебе есть ум и доброта,
Помочь ты можешь добрым словом
И мир хранишь под своим кровом.

И мы желаем нашей Нине
Прекрасно справить именины.
В кругу друзей и близких быть,
И жизнь счастливую прожить!

Пусть день любой приносит смех,
Во всех делах пусть ждет успех,
Чтобы душа по жизни пела,
И чтоб ты долго не старела!

День ангела Нины

***
Поздравляю тебя, Нина,
С именинами твоими.
Будь здоровой и любимой,
Будь красивой и счастливой.
Ангел пусть тебя хранит
От тревог, от бед, обид!

День ангела Нины
Напомним, что 25 января День ангела отмечали Татьяны.

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