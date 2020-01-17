День ангела Нины: красивые поздравления и открытки

Общество и люди

27 января — день памяти равноапостольной Нины, просветительницы Грузии. В этот день свои именины отмечают Нины.

«ФАКТЫ» собрали красивые открытки и поздравления для именинниц.

С Днем святой Нины тебя я поздравляю,

Счастья и здоровья крепкого желаю,

Пусть святая Нина тебе всегда поможет,

От беды избавит, радость приумножит!

Ведь у вас обеих сегодня именины,

Еще раз поздравляю я тебя с Днем Нины!

***

Ниночка поздравляю тебя с днем твоего ангела. Пускай покровительница твоя, святая Нина, всегда приносит тебе удачу и благополучие. Пусть вера, что была в ее душе, поселиться и в твоей. А ее чудодейственные силы, всегда сохраняют твое здоровье и любимых тобою людей. Желаю тебе улыбаться всегда и радовать своей обаятельной улыбкой окружающих. Света, любви тебе милая Ниночка!

***

Царское величие в имени твоем,

Справляешь именины ты январским днем,

Желаем тебе Нина здоровья и любви,

Пусть радостью и счастьем наполнятся все дни,

Пусть вера во все лучшее душу окрыляет,

И пусть святая Нина тебя оберегает!

***

Назвали Ниной неспроста —

В тебе есть ум и доброта,

Помочь ты можешь добрым словом

И мир хранишь под своим кровом.

И мы желаем нашей Нине

Прекрасно справить именины.

В кругу друзей и близких быть,

И жизнь счастливую прожить!

Пусть день любой приносит смех,

Во всех делах пусть ждет успех,

Чтобы душа по жизни пела,

И чтоб ты долго не старела!

***

Поздравляю тебя, Нина,

С именинами твоими.

Будь здоровой и любимой,

Будь красивой и счастливой.

Ангел пусть тебя хранит

От тревог, от бед, обид!



Напомним, что 25 января День ангела отмечали Татьяны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter