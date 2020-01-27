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Спорт

Криштиану Роналду трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения (фото)

19:19 27 января 2020 79
Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший в конце 2019-го обладателем футбольной премии Globe Soccer Awards, трогательно поздравил свою возлюбленную Джорджину Родригес с днем рождения. 27 января девушка отметила 26-летие.

Португалец выложил в Instagram милый семейный снимок, на котором они с Джорджиной запечатлены в компании четырех детей с праздничным тортом, шарами и шикарным букетом роз на столе.

«Поздравляю, моя любовь! Желаю тебе очень хорошего дня! Ты — замечательная женщина и прекрасная мать для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!» — написал Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнится 35 лет.

«Я очень счастлива. Не могу просить от жизни большего. Просто хочу, чтобы была здорова моя семья, и я наслаждалась своими родными. Спасибо всем за поздравления, цветы и, следовательно, любовь! И спасибо моему мужу за то, что он подарил мне лучшее в жизни — наших детей. Я люблю тебя!», — написала в ответ в соцсети Джорджина Родригес.

Напомним, что пара начала встречаться в 2016 году. В ноябре 2017-го Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у Роналду четверо детей — трое старших от суррогатных матерей (девятилетний сын Криштиану-младший и появившиеся на свет в июне 2017-го близнецы Ева и Матео)

В ноябре прошлого года СМИ сообщили о тайной свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ирина Морозюк назвала роман Криштиану Роналду фальшивым.

Фото Instagram

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