- 19:23 Ахметов за 200 миллионов евро приобрел самый крутой особняк в мире
- 19:19 Криштиану Роналду трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения
- 18:56 Пранкеры от имени зама Рябошапки пытались "развести" на взятку главу "Аграрного фонда"
- 18:34 Масштабная авария на трассе Киев — Одесса: семь человек доставили в больницу, один в коме
- 18:25 Один из подозреваемых в трагедии рейса МН-17 заявил о готовности свидетельствовать в Гааге
- 18:09 Сбитый в Афганистане самолет оказался военным: талибы сообщили о гибели американцев
- 18:00 «Динамо» разгромило команду Милевского и Хачериди
- 17:53 Поезд столкнулся с грузовиком в Закарпатье, погибли люди: фото с места аварии
- 17:34 Особый статус Донбасса и амнистия боевиков: КСУ принял решение по скандальным законам
- 17:30 Грипп в Одессе: школы закрывают на карантин, больницы переполнены
- 17:21 Ярмоленко проспорил жене и оказался в лондонской опере
- 17:21 Это придурь: Боярский шокировал заявлением о людях, желающих завести детей
Криштиану Роналду трогательно поздравил возлюбленную с днем рождения (фото)
Футболист «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший в конце 2019-го обладателем футбольной премии Globe Soccer Awards, трогательно поздравил свою возлюбленную Джорджину Родригес с днем рождения. 27 января девушка отметила 26-летие.
Португалец выложил в Instagram милый семейный снимок, на котором они с Джорджиной запечатлены в компании четырех детей с праздничным тортом, шарами и шикарным букетом роз на столе.
«Поздравляю, моя любовь! Желаю тебе очень хорошего дня! Ты — замечательная женщина и прекрасная мать для наших детей. Я так тебя люблю, дорогая!» — написал Криштиану Роналду, которому 5 февраля исполнится 35 лет.
«Я очень счастлива. Не могу просить от жизни большего. Просто хочу, чтобы была здорова моя семья, и я наслаждалась своими родными. Спасибо всем за поздравления, цветы и, следовательно, любовь! И спасибо моему мужу за то, что он подарил мне лучшее в жизни — наших детей. Я люблю тебя!», — написала в ответ в соцсети Джорджина Родригес.
Напомним, что пара начала встречаться в 2016 году. В ноябре 2017-го Родригес родила девочку, которую назвали Алана Мартина. Всего же у Роналду четверо детей — трое старших от суррогатных матерей (девятилетний сын Криштиану-младший и появившиеся на свет в июне 2017-го близнецы Ева и Матео)
В ноябре прошлого года СМИ сообщили о тайной свадьбе Криштиану Роналду и Джорджины Родригес.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ирина Морозюк назвала роман Криштиану Роналду фальшивым.
Фото Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».