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Происшествия

В Киеве поймали вора, обидевшего Maruv

20:09 27 января 2020 100
Maruv
Инф. «ФАКТОВ»

Полиция задержала вора, ограбившего популярную украинскую певицу MARUV (Анну Корсун).

Вором оказался гражданин другого государства. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 тысяч гривен.

Напомним, кража из автомобиля певицы на улице Богдана Хмельницкого в Киеве произошла вечером 11 января. Тогда неизвестные разбили стекло и похитили из салона сумку с деньгами и драгоценностями.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, а оперативники просмотрели записи с камер наблюдения и пообщались с возможными свидетелями.

В результате следственных действий, работники полиции установили личность подозреваемого в краже, а затем задержали его. Это — гражданин другого государства, 1979 года рождения. При проведении обыска по месту его жительства изъяты вещественные доказательства.

Вору грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Напомним, ранее певица дважды пострадала от воров в аэропорту «Борисполь».

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