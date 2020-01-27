Скандально известный российский депутат уснул в ПАСЕ: курьезное видео

Мир

Скандально знаменитого депутата Государственной думы России Леонида Слуцкого подловили спящим на заседании комитета ПАСЕ.

Видео в Facebook опубликовала «Европейская правда».

«Наверное, очень хотел работать, готовился по ночам», — говорится в сообщении.

Напомним, Леонид Слуцкий — депутат-пропагандист, который прошел в Госдуму от ЛДПР Владимира Жириновского.

В России Слуцкого три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах. Парламентарий их обвинения отверг, но перед женщинами извинился. Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях депутата.

Еще один скандал возник, когда Слуцкий рассказал российским СМИ о содержании закрытого для прессы заседания мониторингового комитета ПАСЕ.

В Украине Слуцкий известен тем, что в 2015 году пригласил французских парламентариев в оккупированный Крым, те приехали, возник большой международный скандал.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter