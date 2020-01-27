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Скандально известный российский депутат уснул в ПАСЕ: курьезное видео
Скандально знаменитого депутата Государственной думы России Леонида Слуцкого подловили спящим на заседании комитета ПАСЕ.
Видео в Facebook опубликовала «Европейская правда».
«Наверное, очень хотел работать, готовился по ночам», — говорится в сообщении.
Напомним, Леонид Слуцкий — депутат-пропагандист, который прошел в Госдуму от ЛДПР Владимира Жириновского.
В России Слуцкого три журналистки обвинили в сексуальных домогательствах. Парламентарий их обвинения отверг, но перед женщинами извинился. Комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях депутата.
Еще один скандал возник, когда Слуцкий рассказал российским СМИ о содержании закрытого для прессы заседания мониторингового комитета ПАСЕ.
В Украине Слуцкий известен тем, что в 2015 году пригласил французских парламентариев в оккупированный Крым, те приехали, возник большой международный скандал.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?