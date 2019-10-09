24.70 / 25.06 27.00 / 27.51
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Скандал в ПАСЕ: российский депутат "слил" пропагандистам конфиденциальную информацию

11:45 9 октября 2019 572
Леонид Слуцкий
Инф. «ФАКТОВ»

Делегат от России Леонид Слуцкий рассказал СМИ информацию, которая обсуждалась на закрытом заседании комитета ПАСЕ. Напомним, нынешняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы — первая после возвращения делегации РФ. О скандале сообщает Голос Америки.

Член российской делегации Леонид Слуцкий рассказал СМИ РФ о содержании закрытого для прессы заседания мониторингового комитета ПАСЕ. По этому поводу председатель комитета обратился с письмом к главе делегации России.

В письме утверждается, что Слуцкий в интервью российским СМИ «исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания».

Леонид Слуцкий — депутат-пропагандист, который прошел в Госдуму от ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил журналистам из РФ, что прошедшее в комитете обсуждение «носило заведомо провокационную цель — показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России».

Ранее сообщалось, что несколько стран создали в ПАСЕ коалицию против России.

Фото flickr.com/oscepa

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер