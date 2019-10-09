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Скандал в ПАСЕ: российский депутат "слил" пропагандистам конфиденциальную информацию
Делегат от России Леонид Слуцкий рассказал СМИ информацию, которая обсуждалась на закрытом заседании комитета ПАСЕ. Напомним, нынешняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы — первая после возвращения делегации РФ. О скандале сообщает Голос Америки.
Член российской делегации Леонид Слуцкий рассказал СМИ РФ о содержании закрытого для прессы заседания мониторингового комитета ПАСЕ. По этому поводу председатель комитета обратился с письмом к главе делегации России.
В письме утверждается, что Слуцкий в интервью российским СМИ «исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания».
Леонид Слуцкий — депутат-пропагандист, который прошел в Госдуму от ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил журналистам из РФ, что прошедшее в комитете обсуждение «носило заведомо провокационную цель — показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России».
Ранее сообщалось, что несколько стран создали в ПАСЕ коалицию против России.
Фото flickr.com/oscepa
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