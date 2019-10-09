Скандал в ПАСЕ: российский депутат "слил" пропагандистам конфиденциальную информацию

Мир

Делегат от России Леонид Слуцкий рассказал СМИ информацию, которая обсуждалась на закрытом заседании комитета ПАСЕ. Напомним, нынешняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы — первая после возвращения делегации РФ. О скандале сообщает Голос Америки.

Член российской делегации Леонид Слуцкий рассказал СМИ РФ о содержании закрытого для прессы заседания мониторингового комитета ПАСЕ. По этому поводу председатель комитета обратился с письмом к главе делегации России.

В письме утверждается, что Слуцкий в интервью российским СМИ «исказил порядок работы комитета, а также выступления других приглашенных для выступления участников заседания».

Леонид Слуцкий — депутат-пропагандист, который прошел в Госдуму от ЛДПР Владимира Жириновского. Он заявил журналистам из РФ, что прошедшее в комитете обсуждение «носило заведомо провокационную цель — показать не в лучшем свете состояние гражданского общества и соблюдение основных прав и свобод в России».

Ранее сообщалось, что несколько стран создали в ПАСЕ коалицию против России.

Фото flickr.com/oscepa

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter