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На свободу с чистой совестью: киевский суд закрыл дело против крымского коллаборанта Кучерявого

21:04 27 января 2020 47
Кучерявый
Инф. «ФАКТОВ»

Уголовное дело в отношении члена «Единой России» из Севастополя Игоря Кучерявого было прекращено из-за истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности.

Такое решение принял Днепровский райсуд Киева. Информацию Об этом подтвердили в прокуратуре Автономной Республики Крым, сообщает «Крым.Реалии».

Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия», входит в состав политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в аннексированном Севастополе.

Его задержали на админгранице с оккупированным Крымом в декабре 2019 года, когда он ехал в Херсонскую область за украинским паспортом. Решением суда Кучерявый был отправлен под круглосуточный домашний арест.

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