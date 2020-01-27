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На свободу с чистой совестью: киевский суд закрыл дело против крымского коллаборанта Кучерявого
Уголовное дело в отношении члена «Единой России» из Севастополя Игоря Кучерявого было прекращено из-за истечения срока давности для привлечения к уголовной ответственности.
Такое решение принял Днепровский райсуд Киева. Информацию Об этом подтвердили в прокуратуре Автономной Республики Крым, сообщает «Крым.Реалии».
Игорь Кучерявый является секретарем первичного отделения партии «Единая Россия», входит в состав политсовета регионального отделения партии «Единая Россия» в аннексированном Севастополе.
Его задержали на админгранице с оккупированным Крымом в декабре 2019 года, когда он ехал в Херсонскую область за украинским паспортом. Решением суда Кучерявый был отправлен под круглосуточный домашний арест.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?