Все очень странно: появились подробности исчезновения Натальи Андрейченко

Шоу-бизнес

Российская актриса Наталья Андрейченко, об исчезновении которой в Мексике сообщил ранее ее директор Ян Трунцов, так и не вышла на связь. Команда актрисы решила обратиться в полицию.

Уже упомянутый директор Трунцов заявил на странице Андрейченко в соцсетях, что ему и его помощникам удалось выяснить некоторые детали этого странного исчезновения.

Ранее говорилось, что актриса выехала от подруги домой, а после этого на связь не выходила. Предполагалось, что Андрейченко попала в ДТП, так как чувствовала себя плохо.

Но позже выяснилось, что все автомобили актрисы находятся в ее гараже. Самой же женщины дома не оказалось. Помощник по хозяйству пришел после выходных утром и не обнаружил ее.

«Мы опровергаем лживую информацию в СМИ: Наталья не злоупотребляла алкоголем, наркотиками», — подчеркнул директор. Он добавил, что актриса много работала и «могла чувствовать себя плохо».

Поклонники актрисы просят директора ускорить поиски. Но появились и скептики, которые обвинили Андрейченко в пиаре.

Кроме того, в сети распространяют информацию о том, что актрису нашли.

Кстати, скептики также продолжают обвинять в пиаре и Анастасию Заворотнюк, которая, по информации СМИ, борется с раком.

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