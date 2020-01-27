24.31 / 24.60 26.74 / 27.14
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Все очень странно: появились подробности исчезновения Натальи Андрейченко

21:12 27 января 2020 1225
Наталья Андрейченко
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российская актриса Наталья Андрейченко, об исчезновении которой в Мексике сообщил ранее ее директор Ян Трунцов, так и не вышла на связь. Команда актрисы решила обратиться в полицию.

Уже упомянутый директор Трунцов заявил на странице Андрейченко в соцсетях, что ему и его помощникам удалось выяснить некоторые детали этого странного исчезновения.

Ранее говорилось, что актриса выехала от подруги домой, а после этого на связь не выходила. Предполагалось, что Андрейченко попала в ДТП, так как чувствовала себя плохо.

Но позже выяснилось, что все автомобили актрисы находятся в ее гараже. Самой же женщины дома не оказалось. Помощник по хозяйству пришел после выходных утром и не обнаружил ее.

«Мы опровергаем лживую информацию в СМИ: Наталья не злоупотребляла алкоголем, наркотиками», — подчеркнул директор. Он добавил, что актриса много работала и «могла чувствовать себя плохо».

Поклонники актрисы просят директора ускорить поиски. Но появились и скептики, которые обвинили Андрейченко в пиаре.

Кроме того, в сети распространяют информацию о том, что актрису нашли.

андрейченко

Кстати, скептики также продолжают обвинять в пиаре и Анастасию Заворотнюк, которая, по информации СМИ, борется с раком.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стиралка

Женщина постирала новорожденного малыша в стиральной машине и убила его

Пушилин

Что-то знают: российская Википедия отправила Пушилина в отставку

Коби Брайант и его дочь

Вместе с Коби Брайантом погибла его дочь (фото)

Королева Елизавета, Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл перед свадьбой настояла на том, чтобы королева дала ей титул (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер