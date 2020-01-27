Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Шоу-бизнес

Знаменитая актриса Наталья Андрейченко, шокировавшая ранее откровенными признаниями и своей юности и сексуальном насилии, исчезла в Мексике. С субботы, 26 января, она не выходит на связь. Обеспокоенный пиар менеджер артистки Ян Трунцов обратился с просьбой о помощи в Instagram.

Он пишет, что в субботу 63-летняя Андрейченко была в гостях у подруги в городе Канкун. Днем она якобы жаловалась на плохое самочувствие, принимала антибиотик. В пути она должна была находиться около часа. Но с тех пор, как Наталья уехала от подруги, ее никто больше не видел, на связь она не выходит.

«В субботу она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне. Уехала в 3 часа дня, сказав о плохом самочувствии и усталости, ее клонило в сон (в последние дни у нее шла напряженная подготовка к запуску одного проекта). После того, как она села в машину, больше не выходила на связь… Ехать ей около часа за рулем. Я лично звоню и пишу Наталье, звонки не проходят ни на русский номер, ни на американский. На данный момент мы пытаемся связаться с ее сыном и узнать хоть что-то. Мы все очень переживаем, чтобы ничего не случилось!», — пишет Трунцов.

Знакомые Андрейченко обзванивают больнице и полицию, пытаются связаться с сыном артистки, который живет в Швейцарии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая на Крещение потеряли сына. Петю, который ушел гулять с друзьями, несколько часов искали с полицией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter