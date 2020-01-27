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Шоу-бизнес

Счастливая Оля Полякова показала человека, которого скрывала от всех (фото, видео)

22:24 27 января 2020 400
Полякова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Оля Полякова, которую разочаровал отдых в Мексике, повеселилась в США со своим другом — Филиппом Киркоровым.

Об этом свидетельствуют кадры в сториз певицы. «Вот человек, которого я скрывала от всех», — пишет Полякова.

Поляк

полякова

Она также радуется, что может «положить голову на грудь» старому другу. «Мы на независимой территории», — подчеркивает Киркоров, который активно выступает в оккупированном Россией Крыму и поддерживает политику Владимира Путина.

Киркоров

Киркоров также опубликовал видео, где он и Полякова встречаются с артистами Cirque du Soleil. Во время этой встречи он заявил, что границы и национальности не имеют значения для творческих людей.

Напомним, что ранее Оля Полякова рассказывала, как ее унижали в России.

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