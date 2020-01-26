"Это было непонятно": Олю Полякову разочаровал отдых в Мексике

Шоу-бизнес

Известная украинская певица Оля Полякова разочаровалась в Мексике как месте для отдыха. Это следует из ее поста в Instagram.

«Ну, до свидания Мексика! Это было, честно говоря непонятно… не тот отель, не тот вид отдыха (для нас), но с впечатлениями, что бы понять эту страну, нам нужно приехать ещё раз!)))», — написала она.

Пользователи активно комментируют новое фото певицы.

Как писали «ФАКТЫ», недавно Полякова радовала поклонников своими пляжными фото с отдыха. На фото она выглядела счастливой и радостной и никаких жалоб на отдых тогда она не высказывала.

Ранее известная путешественница, ведущая тревел-проектов Нового канала Анна Олицкая вернулась с отдыха на Кубе. О том, как ей отдыхалось на Острове Свободы читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Тараканы ползали рядом с едой!»: популярная ведущая вернулась в шоке от отдыха (фото).

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