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"Это было непонятно": Олю Полякову разочаровал отдых в Мексике
Известная украинская певица Оля Полякова разочаровалась в Мексике как месте для отдыха. Это следует из ее поста в Instagram.
«Ну, до свидания Мексика! Это было, честно говоря непонятно… не тот отель, не тот вид отдыха (для нас), но с впечатлениями, что бы понять эту страну, нам нужно приехать ещё раз!)))», — написала она.
Пользователи активно комментируют новое фото певицы.
Как писали «ФАКТЫ», недавно Полякова радовала поклонников своими пляжными фото с отдыха. На фото она выглядела счастливой и радостной и никаких жалоб на отдых тогда она не высказывала.
Ранее известная путешественница, ведущая тревел-проектов Нового канала Анна Олицкая вернулась с отдыха на Кубе. О том, как ей отдыхалось на Острове Свободы читайте в эксклюзивном материале «ФАКТОВ»: «Тараканы ползали рядом с едой!»: популярная ведущая вернулась в шоке от отдыха (фото).
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.