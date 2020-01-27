Украина

Украинцам могут компенсировать задержки с выплатой зарплат и пенсий: что об этом известно

Кабинет Министров Украины, утвердивший постановление о доступных кредитах под низкие проценты, также передал в Верховную Раду одобренный 24 января проект закона о компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. Как отмечается, документ направлен на борьбу с долгами по выплатам украинцам.

О новой законодательной инициативе сообщает Правительственный портал.

Инициатива с компенсациями принадлежит Министерству социальной политики. Комментируя ее, глава ведомства Юлия Соколовская сказала, что правительство борется с долгами по выплатам зарплат и пенсий, чтобы украинцы получали все средства своевременно. По ее словам, получение компенсаций — это справедливо и соответствует философии работы правительства.

Соколовская добавила, что законопроект будет способствовать минимизации коррупционных рисков.

Основные изменения, предложенные правительством в проекте, — это прежде всего установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки.

Законопроект устанавливает следующий исчерпывающий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых проводится их компенсация:

пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание (с учетом надбавок);

социальные выплаты;

стипендии;

заработная плата (денежное обеспечение);

сумма индексации денежных доходов граждан.

Напомним, что 17 января Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы за ноябрь на уровне 9476 грн 84 копейки. Благодаря этому каждый из пенсионеров сможет рассчитать сумму полагающихся ему выплат.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, к каким ужасным последствиям может привести ошибка с записями в трудовой книжке, и почему будущим пенсионерам нужно проверять все записи задолго до процесса начисления пенсии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter