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ПФУ утвердил показатель средней зарплаты: как рассчитать свою пенсию
Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы на уровне 9476 грн 84 копейки.
Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.
Благодаря этому каждый из пенсионеров сможет рассчитать сумму полагающихся ему выплат.
Как известно, в формулу расчета пенсии, в соответствии со ст. 40 Закона «Об общеобязательном пенсионном страховании», включаются как соотношение собственной зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.
Формула расчета пенсии выглядит таким образом:
П = ЗП * КЗ * КС,
где
П — размер пенсии;
ЗП — заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию);
КЗ — коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране);
КС — коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год увеличивается на 1%).
Эти три показателя нужно перемножить. В результате, полученная сумма и является размером пенсии.
При этом количество лет страхового стажа и размер официальной зарплаты определяются индивидуально для каждого получателя выплат, а показатель средней заработной платы — Пенсионным фондом. Чем выше этот показатель, тем большую пенсию получат пенсионеры.
Напомним, что индивидуальные перерасчеты пенсий могут осуществляться по обращениям тех пенсионеров, кто после назначения пенсии продолжали работать и получили страховой стаж или тех, кто предоставит документы о трудоустройстве/увольнении с работы. Кроме того, перерасчету подлежат пенсии пенсионеров, которые предоставят новые документы о стаже или заработке, не учтенных при начислении пенсии.
Также основанием для перерасчета может быть документы о праве на установление надбавок, повышений, доплат и тому подобное.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее в ПФУ объяснили порядок перерасчета выплат пенсионерам, продолжающих работать или вести предпринимательскую деятельность.
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