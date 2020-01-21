ПФУ утвердил показатель средней зарплаты: как рассчитать свою пенсию

Украина

Пенсионный фонд Украины утвердил показатель средней заработной платы на уровне 9476 грн 84 копейки.

Об этом говорится в сообщении на сайте учреждения.

Благодаря этому каждый из пенсионеров сможет рассчитать сумму полагающихся ему выплат.

Как известно, в формулу расчета пенсии, в соответствии со ст. 40 Закона «Об общеобязательном пенсионном страховании», включаются как соотношение собственной зарплаты к средней за каждый расчетный месяц, так и средняя зарплата по стране за три года.

Формула расчета пенсии выглядит таким образом:

П = ЗП * КЗ * КС,

где

П — размер пенсии;

ЗП — заработная плата (средняя зарплата за три года до выхода на пенсию);

КЗ — коэффициент заработной платы (соотношение своей зарплаты к средней по стране);

КС — коэффициент страхового стажа (каждый проработанный год увеличивается на 1%).

Эти три показателя нужно перемножить. В результате, полученная сумма и является размером пенсии.

При этом количество лет страхового стажа и размер официальной зарплаты определяются индивидуально для каждого получателя выплат, а показатель средней заработной платы — Пенсионным фондом. Чем выше этот показатель, тем большую пенсию получат пенсионеры.

Напомним, что индивидуальные перерасчеты пенсий могут осуществляться по обращениям тех пенсионеров, кто после назначения пенсии продолжали работать и получили страховой стаж или тех, кто предоставит документы о трудоустройстве/увольнении с работы. Кроме того, перерасчету подлежат пенсии пенсионеров, которые предоставят новые документы о стаже или заработке, не учтенных при начислении пенсии.

Также основанием для перерасчета может быть документы о праве на установление надбавок, повышений, доплат и тому подобное.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ранее в ПФУ объяснили порядок перерасчета выплат пенсионерам, продолжающих работать или вести предпринимательскую деятельность.

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