Украина

"Не вырубишь топором": в ПФУ объяснили, как ошибка в трудовой книжке может уменьшить размер пенсии

В связи с тем, что трудовой стаж, необходимый для выхода на пенсию, будет каждый год увеличиваться, любая ошибка в записях в трудовой книжке может негативно отразиться на сумме получаемых пенсионером выплат.

Но даже такую ситуацию, пояснили в Пенсионном фонде Украине, можно исправить, внеся в трудовую необходимые корректировки.

К сожалению, сделать это удается не всегда, рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина, пишет газета «Пенсионный курьер».

Так, в ходе проведения телефонной линии пенсионер из Киева обратился на прямую линию со своей проблемой по зачислению стажа.

По словам мужчины, при назначении пенсии ему не засчитали два года стажа, когда он работал на совместном украинско-словацком предприятии в 1993—1994 годах, потому, что в записи в трудовой книжке была допущена ошибка. Эту ошибку мужчина заметил через два дня, ее сразу исправили, поставили две печати, сделали надпись «Исправленному верить», но в Пенсионном фонде говорят, что этого недостаточно и нужно еще свидетельство двух человек, которые подтвердили бы факт моей работы на этом предприятии.

Между тем, со свидетелями наметилась большая проблема: компания была маленькая, кто-то умер, кто-то погиб, кто-то переехал.

«Получается, что работал, платил налоги, а подтвердить это не могу. Что мне делать?», — засомневался мужчина.

Чиновница пообещала взять данные пенсионера и проверить запись в трудовой. Также она предположила, что есть вероятность того, что исправления можно принять во внимание и зачислить ему этот спорный период в стаж.

«Если же исправления сделано с нарушением законодательных норм, тогда мы бессильны. В таком случае действительно надо найти двух свидетелей, которые работали с вами и имеют правильно оформленные трудовые книжки. Если же таких людей нет, то решить ваш вопрос положительно вряд ли удастся. Но уверяю, что мы еще раз внимательно проверим записи в вашей трудовой. Однако если они неправильные, то мы ничего сделать не сможем, ведь закон есть закон», — объяснила Мастюгина.

При этом представитель ПФУ еще раз обратила внимание будущих пенсионеров на важность проверки записи в трудовых книжках — ведь будет действительно обидно терять внушительные суммы выплат из-за чьих-то ошибок!

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ПФУ объяснили, как подтвердить наличие стажа до 2004 года в том случае, если утеряна трудовая.

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