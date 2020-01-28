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Мир

"Сам на утро бабой стал": мужчина "сменил пол", чтобы скрыться от алиментов

1:35 28 января 2020 49
Кадрый из фильма Тутси
Инф. «ФАКТОВ»

Выплата алиментов — болезненная тема не только для украинцев, но и жителей других стран. Иногда попытки избежать уплаты пособий на воспитание ребенка приводят к весьма необычным последствиям.

Один из таких «удивительных» случае произошел в городе Дзержинске Московской области, где судебные приставы, к собственному удивлению, обнаружили злостного неплательщика алиментов, который прятался от брошенной семьи и властей под женской личиной.

Хитрый мужчина — родом из Курска. Оставив семью и маленького ребенка, он продолжительное время не переводил деньги на содержание отпрыска, в результате чего у него скопилось долгов по алиментам на 800 тысяч рублей, говорится в сообщении Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по Курской области.

Платить горе-папаша не собирался и, когда им заинтересовались приставы, сначала переехал в Подмосковье, а потом еще и сменил паспорт и внешность и стал одеваться как женщина.

Выяснилось это, когда специалисты ФССП вычислили должника и нагрянули в Дзержинск. Застав в квартире даму, приставы решили было уйти — но вдруг обратили внимание на то, что «барышня» подозрительно похожа на того, кого они разыскивают, и быстро раскололи обманщика.

Конечно, сами по себе подобные выкрутасы тюрьмой не грозят — в отличие от неоплаченных счетов. Так что ловкача заставили написать объяснительную и поставили перед фактом: либо погашение задолженности, либо уголовное дело.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что не выплачивать алименты пытаются не только мужчины, но и представители слабого пола. Так, более 500 жительниц Одесской области ограничили в праве выезда за границу из-за имеющихся у них долгов по алиментам. В частности, долг матерей, не выплачивающих алименты своим детям, составляет 16 млн 722 тысячи гривен. Наибольшая сумма долга — почти 213 тысяч гривен.

На фото: кадры из фильма «Тутси» («Милашка»)

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