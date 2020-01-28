"Гонки" со скелетом: мужчина придумал хитрый способ передвижения по выделенной полосе

Мир

Нарушать правила дорожного движения стараются не только украинские нардепы, но и водители в других странах, пускаясь для этого на различные уловки.

К примеру, житель американского штата Аризона придумал оригинальный способ ездить по выделенной полосе и при этом не быть оштрафованным, передает BBC.

Для этого он замаскировал под живого человека искусственный скелет и посадил его на пассажирское сиденье.

На хитрость американец пошел по той причине, что в Аризоне есть выделенная полоса «HOV lane», по которой могут передвигаться только автобусы, а также машины, в салоне которых помимо водителя есть пассажиры. В противном случае езда по этой дороге для водителей недоступна.

Это обстоятельства вынудило автомобилиста проявить изобретательность, и создавать видимость, что в машине он едет не один.

Однако недолго американец ездил с искусственным скелетом — мужчину все же разоблачила полиция и оштрафовала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», современные технологии постоянно требуют модернизации существующих правил дорожного движения. Так, в сентябре прошлого года во Львове зарегистрировано первое в истории города ДТП с электрическим самокатом. 36-летний владелец самоката столкнулся с автомобилем Marcedes-Benz, после чего попал в больницу. Выехавшие на место ДТП патрульные оказались в затруднительной ситуации — оказалось, что в Украине отсутствует законодательство о статусе электросамокатов, а поэтому их нельзя отнести ни к пешеходам, ни к велосипедистам, ни к водителям.

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