- 01:56 "Гонки" со скелетом: мужчина придумал хитрый способ передвижения по выделенной полосе
- 01:35 "Сам на утро бабой стал": мужчина "сменил пол", чтобы скрыться от алиментов
- 00:58 Отключить Россию от SWIFT: Сенцов назвал самый эффективный шаг для давления на Путина
- 00:31 «Секси-ротик»? Алла Пугачева с ярко накрашенными губами напугала поклонников
- 27.01 23:49 Украинцам могут компенсировать задержки с выплатой зарплат и пенсий: что об этом известно
- 27.01 23:24 Факел на мосту: под Киевом во время движения загорелся грузовой автомобиль
- 27.01 22:55 У Рябошапки предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками генпрокуратуры
- 27.01 22:46 Где в Киеве можно бесплатно обследоваться до 31 января: адреса медпунктов
- 27.01 22:36 Волонтеров высадили из автобуса, чтобы не мешали смотреть российское кино: в сети волна возмущения
- 27.01 22:24 Счастливая Оля Полякова показала человека, которого скрывала от всех
- 27.01 22:12 В центре Одессы женщина пыталась покончить с собой: момент попал на видео
- 27.01 22:02 Не становитесь у них на пути: названы самые успешные знаки зодиака
"Гонки" со скелетом: мужчина придумал хитрый способ передвижения по выделенной полосе
Нарушать правила дорожного движения стараются не только украинские нардепы, но и водители в других странах, пускаясь для этого на различные уловки.
К примеру, житель американского штата Аризона придумал оригинальный способ ездить по выделенной полосе и при этом не быть оштрафованным, передает BBC.
Для этого он замаскировал под живого человека искусственный скелет и посадил его на пассажирское сиденье.
На хитрость американец пошел по той причине, что в Аризоне есть выделенная полоса «HOV lane», по которой могут передвигаться только автобусы, а также машины, в салоне которых помимо водителя есть пассажиры. В противном случае езда по этой дороге для водителей недоступна.
Это обстоятельства вынудило автомобилиста проявить изобретательность, и создавать видимость, что в машине он едет не один.
Однако недолго американец ездил с искусственным скелетом — мужчину все же разоблачила полиция и оштрафовала.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», современные технологии постоянно требуют модернизации существующих правил дорожного движения. Так, в сентябре прошлого года во Львове зарегистрировано первое в истории города ДТП с электрическим самокатом. 36-летний владелец самоката столкнулся с автомобилем Marcedes-Benz, после чего попал в больницу. Выехавшие на место ДТП патрульные оказались в затруднительной ситуации — оказалось, что в Украине отсутствует законодательство о статусе электросамокатов, а поэтому их нельзя отнести ни к пешеходам, ни к велосипедистам, ни к водителям.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!