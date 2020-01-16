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"Юзик" снова попал в скандал: в сети появилось видео
Народный депутат от «Слуги народа» Юрий Корявченков («Юзик»), который недавно «прославился» тем, что заблокировал в Одессе дорогу возле сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по улице Троицкой, стал героем еще одного скандального инцидента.
Видео с участнием нардепа-КВНовца опубликовал Telegram-канал Украина 24/7.
На ролике видно, как журналисты подходят к народному избраннику с просьбой дать комментарий, а тот резко срывается с места на своем Prado.
При этом человек, который показывать пример согражданам соблюдением закона, в том числе и правил дорожного движения, грубо нарушает их, пересекая двойную сплошную линию.
Напомним, что ранее белый джип Корявченков фигурировал в еще одном скандале: тогда Юрий припарковал его на одной из улиц Кривого Рога прямо поперек поворота, чтобы ближе было к популярному ресторану на проспекте Мира «Копоть и Баклажан». В комментариях под публикацией пользователи взорвались от негодования. Они отметили, что Юрий Корявченков позволяет себе уже не впервые нарушать элементарные правила парковки.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после того как в СМИ всплыл скандальный разговор Юрия Корявченкова с полицией Кривого Рога, Специализированная антикоррупционная прокуратура поручила начать досудебное расследование. Экспертам предстоит изучить аудиозапись разговора и дать ответ: было ли со стороны депутата злоупотребление влиянием на силовиков (статья 369−2 Уголовного кодекса Украины). Расследование дела поручено Национальному антикоррупционному бюро.
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