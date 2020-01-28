Забыла одеть бюстгальтер: солистка "ВИА Гры" порадовала фанатов "горячим" снимком

Шоу-бизнес

Предполагаемая «любовница» продюсера Константина Меладзе, 31-летняя вокалистка популярной девичьей группы «ВИА Гры» Эрика Герцег решила отвлечься от творческих будней и показать свое роскошное тело в сексуальном наряде.

Для этого блондинка выбрала полупрозрачное черное боди с длинными рукавами, из-под которого виднеются очертания ее груди. При этом звезда «нечаянно» забыла одеть бюстгальтер.

Кроме того, девушка приняла модельную стойку и подняла руки.

В то же время макияж Герцег предпочла весьма сдержанный: она выделили глаза и накрасила губы нюдовым оттенком помады.

«Любимые кадры», — подписала фото певица.

Несмотря на то, что выбранный солисткой «ВИА Гры» образ был в чем-то «пуританским» (никакой тебе «обнаженки» и ярких тонов), поклонники увидели в нем силу и страсть, а саму Герцег — секс-бомбой.

«Бомбическая Красотка», «Фигурка- просто бомба», «Вдохновила меня худеть. Уже -8 кг. Худеем дальше», — пишут фанаты в комментах.

Напомним, что тема красоты тела очень важна для Герцег. Так, даже свое первое фото в 2020 году она снабдила страстным постом о похудении: «Я желаю всем, и себе в том числе, держаться подальше от сладкого и мучного, беречь своё здоровье и регулярно заниматься спортом! Помните: все в наших руках! Успех ждёт нас! Поехали! С Новым годом, Дорогие!»

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за красоты Герцег и ее «похожести» на нынешнюю жену Константина Меладзе Веру в Сети постоянно появляются различные «разоблачения» отношений внутри «любовного треугольника».

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