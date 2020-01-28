- 03:22 Невезучая принцесса: Елизавета II снова потребовала отложить свадьбу своей внучки Беатрис
- 02:57 Забыла одеть бюстгальтер: солистка "ВИА Гры" порадовала фанатов "горячим" снимком
- 02:28 Спасение близко: украинцам обещают ускорить диагностику "китайского" коронавируса
- 01:56 "Гонки" со скелетом: мужчина придумал хитрый способ передвижения по выделенной полосе
- 01:35 "Сам на утро бабой стал": мужчина "сменил пол", чтобы скрыться от алиментов
- 00:58 Отключить Россию от SWIFT: Сенцов назвал самый эффективный шаг для давления на Путина
- 00:31 «Секси-ротик»? Алла Пугачева с ярко накрашенными губами напугала поклонников
- 27.01 23:49 Украинцам могут компенсировать задержки с выплатой зарплат и пенсий: что об этом известно
- 27.01 23:24 Факел на мосту: под Киевом во время движения загорелся грузовой автомобиль
- 27.01 22:55 У Рябошапки предупредили о мошенниках, представляющихся сотрудниками генпрокуратуры
- 27.01 22:46 Где в Киеве можно бесплатно обследоваться до 31 января: адреса медпунктов
- 27.01 22:36 Волонтеров высадили из автобуса, чтобы не мешали смотреть российское кино: в сети волна возмущения
Забыла одеть бюстгальтер: солистка "ВИА Гры" порадовала фанатов "горячим" снимком
Предполагаемая «любовница» продюсера Константина Меладзе, 31-летняя вокалистка популярной девичьей группы «ВИА Гры» Эрика Герцег решила отвлечься от творческих будней и показать свое роскошное тело в сексуальном наряде.
Для этого блондинка выбрала полупрозрачное черное боди с длинными рукавами, из-под которого виднеются очертания ее груди. При этом звезда «нечаянно» забыла одеть бюстгальтер.
Кроме того, девушка приняла модельную стойку и подняла руки.
В то же время макияж Герцег предпочла весьма сдержанный: она выделили глаза и накрасила губы нюдовым оттенком помады.
«Любимые кадры», — подписала фото певица.
Несмотря на то, что выбранный солисткой «ВИА Гры» образ был в чем-то «пуританским» (никакой тебе «обнаженки» и ярких тонов), поклонники увидели в нем силу и страсть, а саму Герцег — секс-бомбой.
«Бомбическая Красотка», «Фигурка- просто бомба», «Вдохновила меня худеть. Уже -8 кг. Худеем дальше», — пишут фанаты в комментах.
Напомним, что тема красоты тела очень важна для Герцег. Так, даже свое первое фото в 2020 году она снабдила страстным постом о похудении: «Я желаю всем, и себе в том числе, держаться подальше от сладкого и мучного, беречь своё здоровье и регулярно заниматься спортом! Помните: все в наших руках! Успех ждёт нас! Поехали! С Новым годом, Дорогие!»
Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за красоты Герцег и ее «похожести» на нынешнюю жену Константина Меладзе Веру в Сети постоянно появляются различные «разоблачения» отношений внутри «любовного треугольника».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.