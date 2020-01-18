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Брежнева подружилась с Герцег, чтобы проучить "изменщика" Меладзе, — СМИ
Популярная исполнительница Вера Брежнева, удивившая недавно поклонников странными словами и пышными усами, принципиально не комментирует «кризис» в браке с Константином Меладзе, слухи о котором время от времени поднимают СМИ.
В то же время певица обладает достаточной женской проницательностью и смекалкой, чтобы проучить «изменщика» Костю. К такому выводу пришли журналисты издания VladTime.
По их мнению, Вера Брежнева подружилась с Эрикой Герцег — об этом можно судить из активности яркой блондинки в микроблоге Веры.
«Солистка поп-коллектива поначалу принимала ухаживания мужа Брежневой, но чувство справедливости и осознание того, что она причастна к развалу семьи, могло остановить Эрику. Любовница Меладзе наладила контакт с Верой и, кажется, как на духу, рассказала знаменитости о крепко „запавшем“ на нее продюсере. Поп-дивы, вероятно, поняли, что делить им по сути и нечего — Константин своими „загулами“ уже уничтожил попытки Брежневой сохранить брак, а Герцег, видимо, не захотела идти по головам и строить счастье на несчастье Веры», — пишет автор статьи.
Также в издании допускают, что могла сработать обыкновенная женская солидарность и теперь можно с уверенностью заключить: Меладзе будет наказан.
По мнению информресурса, Брежнева делает вид, что не замечает измен Константина или элементарно махнула рукой, а Эрика продолжает и дальше уводить Меладзе в мир сладострастного вожделения. У продюсера, в случае подобного расклада, складывается впечатление, что все под контролем, но вероятный договор между Герцег и Верой наверняка натолкнул их на желание дискредитировать Константина и оставить мужчину у разбитого корыта.
«Погнавшись за двумя зайцами, Меладзе рискует потерять семью и любовницу», — считают авторы новости.
По их мнению, композитор переживает за свою репутацию, а потому и в микроблоге старается анонсировать новые композиции супруги, но делает это редко. К тому же, артистка уже отошла от музыкального бизнеса и теперь раскручивает бренд косметики. Без помощи супруга продвигаться в шоу-бизнесе Брежневой будет тяжеловато.
«Остается только угадывать, какова будет реакция Константина, если догадки осуществятся и он будет страдать от одиночества, лишившись Брежневой и Герцег», — делают печальный прогноз в издании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре Вера Брежнева впервые за долгое время показала фото с мужем.
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