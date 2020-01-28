Невезучая принцесса: Елизавета II снова потребовала отложить свадьбу своей внучки Беатрис

Мир

Принцессе Беатрис, которой экс-невеста ее жениха сделала неприятный сюрприз, просто катастрофически не везёт. Она никак не может сыграть свадьбу со своим любимым — Эдоардо Моцци. Каждый раз, когда она уже готова официально объявить дату своего бракосочетания, происходит что-то разрушающее её планы. Вот и теперь её свадьба, которая должна была состояться в июне, отложена на неопределённый срок, пишет «7 Дней» со ссылкой на Express.co.uk.

О том, что Беатрис и итальянский аристократ, сын графа Эдоардо Мапелли Моцци обручились, стало известно ещё в сентябре 2019-го. Влюблённые объявили о своей помолвке через три недели после того, как Моцци сделал принцессе предложение — во время их совместных каникул в Италии.

И Беатрис планировала стать законной супругой Эдоардо уже в начале этого года. Однако разразился колоссальный скандал вокруг отца принцессы, принца Эндрю, который оказался вовлечён в педофильскую историю с участием его приятеля — миллионера Джеффри Эпштейна. Тогда Эндрю даже пришлось сложить свои полномочия как члена королевской семьи.

Беатрис довольно долго даже не решалась отпраздновать помолвку, чтобы лишний раз не привлекать внимание к своей семье. А королева потребовала отложить свадьбу на июнь 2020-го и, по той же причине, запретила телетрансляцию грядущего бракосочетания.

И вот, когда Беатрис намеревалась объявить точную дату своей июньской свадьбы, разразился новый скандал — на этот раз с выходом Гарри и Меган из королевской семьи. Ведь теперь состав группы ближайших родственников Елизаветы, активно выполняющих официальные обязанности, сократился на «две единицы» — за счёт отъезда принца и его жены. И, как стало известно на днях, королева снова приказала отложить свадьбу принцессы.

А самой Беатрис и её сестре Евгении, которые раньше не считались «работающими» членами семьи, заменить Гарри с Меган. Так что когда теперь Беатрис, наконец, сможет отправиться под венец, неизвестно. А тем временем, как утверждают сплетники, жених уже начинает терять терпение и сомневаться, правильно ли он вообще поступил, связавшись с принцессой и её семьей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что пока что Беатрис и ее жених могут только мечтать о собственной свадьбе, присутствуя на бракосочетаниях более «везучих» друзей.

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