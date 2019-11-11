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Маленькая женская месть: экс-невеста жениха принцессы Беатрис сделала неприятный сюрприз внучке королевы (фото)
Бывшая невеста жениха принцессы Беатрис Эдоардо Мапелли Моцци преподнесла неприятный сюрприз своей сопернице. Как известно, бизнесмен и сын итальянского графа Эдоардо начал встречаться с внучкой королевы Елизаветы еще в то время, когда жил вместе с архитектором и дизайнером Дарой Хуанг — уроженкой США китайского происхождения, матерью его трехлетнего сына Кристофера по прозвищу Вульфи. В 2015 году Моцци сделал Даре предложение руки и сердца, но до свадьбы дело не дошло. Отец Хуанг, бывший сотрудник американского аэрокосмического агентства НАСА, заявил тогда журналистам, что «это несправедливо, но королевская семья слишком могущественна — что тут можно поделать».
В сентябре Беатрис и Эдоардо официально объявили о своей помолвке — спустя 11 месяцев после того, как начали встречаться. На свадьбе, которая состоится в будущем году, будет присутствовать сын жениха Кристофер (которому Беатрис старается стать заботливой мачехой). Официальное приглашение на торжество получила и Дара. Она, отбросив обиды, приняла его и сейчас берет уроки этикета, чтобы знать, как нужно вести себя в присутствии членов королевской семьи и самой королевы.
Однако Хуанг готовится к будущему торжеству еще и в другом плане. Она села на строжайшую диету, исключив из своего меню углеводы, а также занялась спортом. И заметно постройнела. Довольная Дара демонстрирует свою новую фигуру на фото в Instagram. «Дорогие углеводы, я так по вам скучаю!», — написала американка, которая больше не ест картофель, хлеб и макароны.
Инсайдеры британских СМИ во дворце утверждают, что Беатрис пережила шок. Она давно борется с лишним весом, и сама сейчас старается похудеть к свадьбе, придерживаясь диеты. Однако таких успехов пока не достигла. Теперь принцесса опасается, что будет невыигрышно смотреться рядом с бывшей возлюбленной своего жениха. Впрочем, возможно, триумф Хуанг станет для Беатрис дополнительным стимулом — так что на свадьбе ей не придется переживать из-за сравнений с Дарой.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что принцесса Беатрис вышла в свет с женихом впервые после объявления о помолвке.
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