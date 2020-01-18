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Бывшая жена Романа Абрамовича вышла замуж за другого миллиардера – в числе гостей были принцессы и кинозвезды (фото)
На швейцарском лыжном курорте Санкт-Мориц состоялась пышная свадьба бывшей жены российского олигарха Романа Абрамовича Даши Жуковой со Ставросом Ниаркосом III, происходящим из семьи греческих миллиардеров. По данным Daily Mail, торжество обошлось в 6,5 миллионов долларов. На свадьбе присутствовали около 300 гостей. Сообщается, что в их числе были внучка британской королевы принцесса Беатрис с женихом Эдоардо Мапелли Моцци, дочь принцессы Монако Шарлотта Казираги, кинозвезды Орландо Блум, Кейт Хадсон, Гвинет Пэлтроу, Лив Тайлер, супермодель Карли Клосс, бывший футболист Дэвид Бекхэм, дочь Дональда Трампа Иванка и другие знаменитости.
38-летняя невеста (бизнес-леди, дизайнер и коллекционер произведений искусства), была в роскошном белом зимнем платье с накидкой-шлейфом. Жених — в классическом смокинге.
Дарья и Ставрос скромно зарегистрировали свой брак еще в октябре прошлого года в Париже. Но лишь сейчас отпраздновали это событие.
Жукова и Ниаркос знакомы уже больше десяти лет, хотя романтические отношения между ними начались лишь в 2018 году. Обручились они летом прошлого года.
Даша, дочь российского бизнесмена Александра Жукова (Радкина) была третьей супругой Абрамовича. Они официально поженились в 2008 год, а развелись — в 2017-м. У них имеется двое детей — шестилетняя дочь Лея и десятилетний сын Аарон-Александр.
После развода Даша, не считая алиментов, получила от мужа недвижимость, общая стоимость которой составляет 92 миллиона долларов.
Ставрос Ниаркос III — внук и один из наследников знаменитого греческого миллиардера — магната-судовладельца Ставроса Ниаркоса. Ставрос женат не был. В прошлом у него был роман со светской львицей Пэрис Хилтон, актрисами Линдси Лохан и Мэри-Кейт Олсен, моделью Джессикой Харт.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что шестой женой бывшего мужа Кристины Орбакайте стала 18-летняя модель из Чечни.
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