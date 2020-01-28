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Спас от верной смерти: отец закрыл упавшую с платформы дочь своим телом (видео)
Несоблюдение элементарных правил безопасности на железнодорожных путях часто становится причиной трагедии.
К счастью, в черед глупых смертей из-за этого есть и счастливые исключения. Один из таких случаев произошел в Египте, где отцу удалось спасти свою упавшую на пути с платформы дочь, закрыв её телом от приближающегося поезда.
Об этом пишет «Лайф» со ссылкой на Masrawy.
На опубликованных изданием кадрах видно, что два человека лежат, обнявшись, между платформой и несущимся составом.
Автор ролика написал, что мужчина с 12-летней девочкой перебегали с одной платформы на другую. При этом они спрыгнули с одного перрона и попытались подняться на другой.
По словам очевидца, девочка-подросток растерялась и не успела подняться, тогда отец прыгнул на пути и закрыл её собой. После того как поезд проехал, девочка была в шоке и некоторое время не могла идти, но спустя 15 минут они уехали со станции в другом направлении.
Источник в Управлении железных дорог Египта подтвердил, что такой инцидент действительно имел место: родитель с ребёнком решили перебраться через железнодорожное полотно не по туннелю, а самым небезопасным способом. Там также рассказали, что они лежали без движения около минуты, пока состав проезжал буквально в паре сантиметров от них.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на то, что описанный выше случай имел счастливое завершение, так происходит далеко не всегда. К примеру, прошлым летом в Германии эмигрант умышленно столкнул под поезд 8-летнего мальчика и его мать. Женщина выжила, ребенок погиб.
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