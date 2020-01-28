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Украина

Счет идет на миллионы: в ООН назвали количество нуждающихся в гуманитарной помощи

5:47 28 января 2020 75
Гуманитарная помощь на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

В Организации Объединенных Наций (ООН), представители которой делали странные заявления относительно обязанности Украины платить репарации пострадавшим от войны жителям Донбасса, подсчитали, что в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей региона.

Об этом говорится в Twitter организации.

При этом отмечается, что 1,1 млн из указанного количества — это люди, старше 60 лет.

«С начала конфликта на востоке страны гуманитарное сообщество ежегодно оказывало помощь более 1 млн человек — но это меньше половины всех нуждающихся. По оценкам ООН, в гуманитарной помощи нуждаются 3,4 млн жителей востока, из которых 1,1 млн — старше 60 лет», — говорится в сообщении.

Напомним, что Организация Объединенных Наций собрала больше половины необходимой суммы для оказания жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Всего с этой целью ООН хочет собрать 162 млн долларов.

Напомним, что ранее ООН предупредила об увеличении нуждающихся в гуманитарной помощи — так, в 2020 году в ней будут нуждаться 168 млн людей на планете.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в 2020 году правительство Германии выделит 850 млн евро на гуманитарные проекты международной благотворительной организации ADRA в Украине для помощи гражданским жителям Донбасса.

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