Возвращение Мэри Поппинс: в джунглях нашлась пропавшая в Мексике актриса Андрейченко

Шоу-бизнес

История с «исчезновением» в Мексике известной советской актрисы Натальи Андрейченко закончилась хэппи-эндом.

Наталья сама дала знать о себе, разместив пост в соцсети.

По словам артистки, в последнее время она очень много работала, и ей было необходимо «освободиться и набраться сил… Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами…»

Андрейченко рассказала, что в субботу ее увезли в джунгли, «где организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира».

«Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка „silence“ (молчание). В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить», — сообщила она.

Актриса добавила, что в понедельник в 17:30 (1:30 вторника по Киеву) ее привезли домой, тогда же она включила телефон.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27 января стало известно, что заслуженная артистка Наталья Андрейченко пропала в Мексике. В субботу, 25 января, она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала от нее на своей машине в 15:00, сославшись на плохое самочувствие. После этого она больше не выходила на связь.

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