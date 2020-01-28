- 07:10 Похолодание и мокрый снег с дождем: синоптики предупредили о погоде в ближайшие дни
- 07:05 Льготный кредит на развитие бизнеса: как можно получить деньги от государства
- 06:55 Возвращение Мэри Поппинс: в джунглях нашлась пропавшая в Мексике актриса Андрейченко
- 06:47 Суд разрешил не поднимать пенсионный возраст для части украинцев: кто сможет выйти на пенсию в 50 и 55 лет
- 06:21 Лед тронулся: исполнитель роли Сан-Саныча назвал точную дату начала съемок "Сватов" в Минске
- 05:47 Счет идет на миллионы: в ООН назвали количество нуждающихся в гуманитарной помощи
- 05:15 "Должна была родиться мальчиком": Ирина Шейк ошеломила рассказом о своем психическом расстройстве и расставании с Купером
- 04:40 Ошибочный шаг: Кулеба рассказал, почему Украине не стоит подавать повторную заявку на членство в НАТО
- 03:55 Спас от верной смерти: отец закрыл упавшую с платформы дочь своим телом
- 03:22 Невезучая принцесса: Елизавета II снова потребовала отложить свадьбу своей внучки Беатрис
- 02:57 Забыла одеть бюстгальтер: солистка "ВИА Гры" порадовала фанатов "горячим" снимком
- 02:28 Спасение близко: украинцам обещают ускорить диагностику "китайского" коронавируса
Возвращение Мэри Поппинс: в джунглях нашлась пропавшая в Мексике актриса Андрейченко
История с «исчезновением» в Мексике известной советской актрисы Натальи Андрейченко закончилась хэппи-эндом.
Наталья сама дала знать о себе, разместив пост в соцсети.
По словам артистки, в последнее время она очень много работала, и ей было необходимо «освободиться и набраться сил… Немного помолчать, прийти в себя перед новыми задачами…»
Андрейченко рассказала, что в субботу ее увезли в джунгли, «где организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира».
«Когда меня к ним привезли, у меня на груди уже была табличка „silence“ (молчание). В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет права тебя побеспокоить», — сообщила она.
Актриса добавила, что в понедельник в 17:30 (1:30 вторника по Киеву) ее привезли домой, тогда же она включила телефон.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 27 января стало известно, что заслуженная артистка Наталья Андрейченко пропала в Мексике. В субботу, 25 января, она была в гостях у подруги Марэт в Канкуне, уехала от нее на своей машине в 15:00, сославшись на плохое самочувствие. После этого она больше не выходила на связь.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"