В погоне за белкой собака занялась паркуром и прославилась (видео)

Мир

Собака по кличке Лекси, которая проживает в американском штате Кентукки, стала звездой соцсетей благодаря своей невероятной прыгучести. Пользователей интернета впечатлили ее навыки в паркуре — «преодолении препятствий с использованием прыжковых элементов».

Пытаясь добраться до прыгающей по деревьям белки, Лекси приходит в чрезвычайное возбуждение и неоднократно с легкостью запрыгивает на забор. «Это не собака, а скорее кошка», «Это называется гавкур» — писали пользователи сети. А кто-то предположил, что для кого-то, по ту сторону забора, может стать не слишком приятным сюрпризом появление собаки, перепрыгнувшей такой, на первый взгляд, непреодолимый для псов барьер.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака в погоне за кошкой взобралась на верхушку дерева — пришлось вызывать спасателей.

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