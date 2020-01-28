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Вечно «сердитая» собака стала интернет-сенсацией (фото)
Собака породы брюссельский гриффон по кличке Чико стала интернет-сенсацией благодаря постоянно недовольному выражению на морде из-за искривленной нижней челюсти. Пес завоевал сердца множества поклонников в соцсетях. 11-месячного песика прозвали «самой сердитой собакой в мире».
47-летняя хозяйка Чико Бель Эванс из американского штата Виргиния говорит, что влюбилась в него с первого взгляда. Ее часто спрашивают — чувствует ли Чико себя несчастным. На самом деле, несмотря на свой внешний вид, он полностью доволен жизнью и очень ласков.
Помимо Чико, как сообщает Daily Star, у Бель живут еще три собаки женского пола. По словам Эванс, хотя дамы подавляют Чико количеством, и он самый мелкий в стае, пес ведет себя очень уверенно в компании своих мохнатых «сестер», которых часто использует в качестве «жевательных игрушек» и персональных подушек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что собака в погоне за белкой занялась паркуром и прославилась.
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