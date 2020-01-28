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Боевики "ЛНР" бросили "на подвал" мать восьмерых детей
Так называемое «МГБ ЛНР» задержало многодетную мать, жительницу Станично-Луганского района, обвинив ее в «шпионаже» в пользу Украины и «измене родине». Ранее сотрудники СБУ разоблачили двух жительниц Донецкой области, тесно сотрудничавших с боевиками так называемой «ДНР».
По версии боевиков «ЛНР», вместе с матерью «к сотрудничеству с украинскими спецслужбами» была привлечена и ее старшая дочь Ирина Щетинина.
Отмечается, что мать, Марина Недодаева, якобы «по заданию СБУ, занималась на территории «республики» сбором сведений в отношении военнослужащих «народной милиции».
Кроме того, многодетной матери вменяют в вину еще и «агитационно-пропагандистскую работу» среди боевиков с целью перехода их на украинскую сторону, воспользовавшись программой СБУ «Тебя ждут дома».
Что ожидает женщину, так называемые «правоохранители» «ЛНР» не сообщают. Однако известна позиция «властей республики» о том, что «сотрудничество с иностранными спецслужбами… грозит уголовной ответственностью с наказанием на срок до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества».
Напомним, в ходе последнего обмена 29 декабря 2019 года из подвалов боевиков в Украину вернулись 76 человек. Многих из них забирали прямо на улицах, обвинив потом в «измене родине» и «террористической деятельности».
Как сообщали «ФАКТЫ», 27 января украинские военные взяли в плен разведчика «ДНР», который подорвался на минном заграждении боевиков.
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