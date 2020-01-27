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На Донбассе взяли в плен разведчика боевиков "ДНР"
На Донбассе украинские военные захватили в плен очередного боевика «ДНР». Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
У 29-летнего задержанного изъяли военный билет.
«В ходе обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинские разведчики задержали представителя вооруженных формирований Российской Федерации», — говорится в сообщении.
По словам наемника, он входил в состав диверсионно-разведывательной группы, которая занималась поиском позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил.
На линии соприкосновения он подорвался на своем же минном заграждении. Раненого боевика остальные члены ДРГ бросили и вернулись на свои позиции.
Украинские военные доставили задержанного в военный госпиталь.
Сейчас задержанный находится под наблюдением врачей и дает показания о своих коллегах.
Напомним, на днях в Киеве задержали командира разведки подразделения боевиков «Оплот», устроившего стрельбу по полицейским.
Ранее на Донбассе разоблачили женщин, которые были информаторами боевиков «ДНР».
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