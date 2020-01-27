Происшествия

На Донбассе взяли в плен разведчика боевиков "ДНР"

На Донбассе украинские военные захватили в плен очередного боевика «ДНР». Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

У 29-летнего задержанного изъяли военный билет.

«В ходе обследования территории между взводными опорными пунктами полосы ответственности одного из подразделений Объединенных сил украинские разведчики задержали представителя вооруженных формирований Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По словам наемника, он входил в состав диверсионно-разведывательной группы, которая занималась поиском позиций, наблюдательных постов и огневых точек подразделений Объединенных сил.

На линии соприкосновения он подорвался на своем же минном заграждении. Раненого боевика остальные члены ДРГ бросили и вернулись на свои позиции.

Украинские военные доставили задержанного в военный госпиталь.

Сейчас задержанный находится под наблюдением врачей и дает показания о своих коллегах.

Напомним, на днях в Киеве задержали командира разведки подразделения боевиков «Оплот», устроившего стрельбу по полицейским.

Ранее на Донбассе разоблачили женщин, которые были информаторами боевиков «ДНР».

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