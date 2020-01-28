49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась абсолютно голой для рекламы (фото 18+)

Шоу-бизнес

Знаменитая 49-летняя модель Наоми Кэмпбелл, чьей фигуре можно только позавидовать, в очередной раз подтвердила — она находится в идеальной форме. «Черная пантера» впечатлила фигурой в новой откровенной фотосессии. Модель снялась абсолютно голой для рекламной кампании известного бренда. Наоми позирует перед камерой только в огромной шляпе из черного фатина.

Другие фото Наоми Кэмпбелл для кампании Vivienne Westwood более сдержаны. Модель демонстрирует одежду из новой коллекции: элегантные платья и разноцветную рубашку.

Напомним, Кэмпбелл сотрудничает с брендом с 1987 года. В 1993 году модель во время показа упала на подиуме, не удержавшись на высоких каблуках. Этот конфуз пошел только на пользу модели. Многие дизайнеры даже просили повторить трюк на своих показах. Тем не менее, Наоми с тех пор 33 года не сотрудничала с брендом Vivienne Westwood.

«Я верю, что в жизни все происходит, как должно быть. Потребовалось 33 года, чтобы сняться в кампании Vivienne Westwood, и я счастлива, что смогла сделать это в 49. Это должно было когда-нибудь случиться», — говорит Наоми Кэмпбелл.

В фотосессии также приняли участие сама Вивьен Вествуд, ее муж Андреас Кронталер и манекенщик Кандиура Фиссуру.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Настя Каменских решилась на откровенное фото — в Мексике она снялась абсолютно голой.

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