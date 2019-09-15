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Наоми Кэмпбелл произвела фурор «голым» платьем и показала свою гламурную мать (фото)
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл произвела фурор на благотворительной вечеринке Fashion For Relief, которую она организовала в Лондоне в рамках Недели моды. 49-летняя Черная пантера прибыла в черном «голом» платье, которое мало что скрывало. Наряд производил впечатление, будто Наоми поверх полностью прозрачного длинного платья надела откровенный боди с декольте ниже пупа. Волосы Кэмпбелл уложила в пышную прическу в стиле 1960-х годов.
Как пишет Daily Mail, модель еще несколько раз меняла облик, выходя на подиум. В том числе прошлась в необычном красном облачении с накидкой, которая едва прикрывала обнаженную грудь. При этом Наоми вынуждена была придерживать ткань во время дефиле.
На вечеринке и шоу присутствовала также 67-летняя мать Наоми — Валери Моррис-Кэмпбелл. Бывшая танцовщица, уроженка Ямайки, была в элегантном красном платье из атласа.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», Наоми Кэмпбелл снялась полностью голой, позируя в пустыне.
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