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Стиль жизни

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

13:33 28 января 2020 2524
Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая накануне вместе с мужем присутствовала на церемонии памяти жертв Холокоста в Вестминстере, 28 января посетила детскую больницу в Лондоне.

38-летняя супруга принца Уильяма выбрала, как сообщает Daily Mail, элегантный твидовый костюм от Dolce & Gabbana, в котором ранее уже появлялась на публике. Однако не учла погодные условия и едва не допустила конфуз. На выходе из машины короткая юбка герцогини взметнулась вверх под порывом ветра — так что Кейт пришлось придержать ее руками. Наряд Миддлтон завершали черные туфли Gianvito Rossi и серьги Mappin & Webb.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон стала автором снимков людей, переживших Холокост.

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