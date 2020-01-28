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Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, которая накануне вместе с мужем присутствовала на церемонии памяти жертв Холокоста в Вестминстере, 28 января посетила детскую больницу в Лондоне.
38-летняя супруга принца Уильяма выбрала, как сообщает Daily Mail, элегантный твидовый костюм от Dolce & Gabbana, в котором ранее уже появлялась на публике. Однако не учла погодные условия и едва не допустила конфуз. На выходе из машины короткая юбка герцогини взметнулась вверх под порывом ветра — так что Кейт пришлось придержать ее руками. Наряд Миддлтон завершали черные туфли Gianvito Rossi и серьги Mappin & Webb.
Kate has arrived at @EvelinaLondon in Lambeth (Ive spent a lot of time here and can tell you first hand what a wonderful childrens hospital it is). She is presented with a posy by Anna-Victoria, nine, a patient here who has Achondroplasia. pic.twitter.com/SHB4oOxwXb— Rebecca English (@RE_DailyMail) January 28, 2020
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон стала автором снимков людей, переживших Холокост.
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