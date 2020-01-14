Мир

Британские СМИ обсуждают первые итоги семейного саммита, который прошел во дворце Сандрингем в связи с решением принца Гарри и Меган Маркл сложить с себя королевские полномочия и начать независимую жизнь. По завершении почти трехчасовых Букингемский дворец обнародовал заявление Елизаветы II. В нем она выразила «полную поддержку» своему внуку и его жене, хотя и отметила, что предпочла бы, чтобы они выполняли свои прежние роли.

Эксперты проанализировали послание королевы, попытавшись расшифровать заключенный в нем тайный смысл. Было отмечено, что заявление носит исключительно неформальный характер, что не свойственно для подобных пресс-релизов. Ее Величество и ее советники постарались, чтобы оно прозвучало максимально тепло и душевно. «Я так и вижу перед собой бабушку, которая говорит о своей семье», — пишет королевский биограф Пенни Джунор. В своем кратком сообщении королева упоминает слово «семья» восемь раз.

«Сегодня моя семья провела очень конструктивную дискуссию касательно будущего моего внука и его семьи. Я и моя семья полностью поддерживаем решение Гарри и Меган наладить новую жизнь в качестве молодой семьи», — говорится в первых же двух предложениях.

Предполагают, что Елизавета, расстроенная и шокированная решением внука, постаралась все же вывести его из-под удара после того, как на Гарри и Меган со всех стороны обрушились упреки в эгоизме и неуважении к королеве. Между тем Ее Величество подчеркнула, что, хотя она и относится с пониманием к желаниям внука и его жены, ее собственным желанием было бы, чтобы они оставались полноценными, работающими членами королевской семьи. Эта фраза доказывает, как сильно на самом деле разочарована Елизавета.

Фразу о том, что Гарри и Меган дали понять, что более не хотят жить на средства британских налогоплательщиков, и что им предстоит «переходный период», во время которого они будут жить на два дома — в Канаде и в Британии, восприняли, как разрешение принцу и его супруге на ведение коммерческой деятельности. И в то же время недостаток деталей говорит о том, что этот вопрос еще до конца не решен.

В заявлении не говорится, прекратит ли принц Чарльз финансирование своего младшего сына и невестки. А также не проясняется вопрос, кто и на какие средства будет обеспечивать охрану семьи Гарри.

Судя по всему будут также еще особо оговариваться правила, по которым Гарри и Меган, ранее зарегистрировавшие собственную торговую марку под названием Sussex Royal, смогут вести свой бизнес. «Никто не хочет видеть имя Сассексов на пачках маргарина», — говорят инсайдеры. Члены королевской семьи, которым претит мысль о «монетизации монархии», надеются, что Меган и Гарри будут с уважением относиться к своему статусу.

Кроме того, Гарри и Меган по сути поставили королеву перед фактом. Они перебрались в Канаду (сначала под предлогом, что встретят там Рождество и Новый год) вместе с сыном, двумя собаками и с целым хозяйством, дав таким образом сигнал, что в ближайшем будущем не намерены возвращаться в Великобританию. Меган вернулась в арендованный на канадском острове Ванкувер роскошный особняк сразу же после объявления о «разводе» с королевской семьей, проведя на родине мужа всего лишь три дня. Поэтому у Елизаветы практически не было выбора. Она не могла приказать им вернуться, поэтому, как пишут эксперты, ей пришлось капитулировать и дать формальное разрешение, чтобы сохранить свое лицо и мир в семействе.

При этом Ее Величество также дала понять, что «отречение» Сассексов — довольно длительный, постепенный процесс, а не единоразовое действие. И окончательные решения по этому поводу будут приняты в ближайшие дни.

Британские журналисты обратили особое внимание на то, что в своем обращении королева назвала внука и его жену «Гарри и Меган», хотя в официальных пресс-релизах их всегда именовали герцогом и герцогиней Сассекскими. Это сочли намеком на то, что пару могут в будущем лишить их титулов. Хотя их, видимо, продолжат называть Сассексами в «переходный период», когда они еще будут выборочно выполнять официальные обязанности. Правда, свою торговую марку Гарри и Меган основали, полагаясь на то, что королевские титулы останутся при них.

В целом у королевских репортеров осталось чувство, что первый раунд переговоров выиграли Гарри и Меган, а королеве пришлось «прогнуться» и удовлетворить их желания. Такого мнения, к примеру, придерживается главный редактор британского журнала Majesty Ингрид Сьюард.

Пенни Джунор считает, что Ее Величество постаралась помягче обойтись с «уязвимыми герцогом и герцогиней Сассекскими», которые чувствуют себя «несчастными, изолированными, нелюбимыми и недооцененными», и пара «получила, что хотела».

Телеведущий Пирс Морган, известный своей критикой Меган Маркл, считает, что супруги успешно принудили королеву позволить им сидеть на двух стульях — поступать по -своему, сохраняя королевские привилегии.

Во встрече в Сандрингемском дворце, помимо королевы Елизаветы II и принца Гарри, принимали участие старший брат Гарри принц Уильям и их отец принц Уэльский Чарльз. Предполагалось, что супруга Гарри Меган примет участие в разговоре по телефону. Однако, по информации СМИ, от этого решено было отказаться — из боязни, что разговор может быть подслушан. Сообщается также, что принц Гарри приехал в Сандрингем за два часа до начала переговоров — чтобы успеть переговорить с бабушкой с глазу на глаз, чтобы изложить ей собственную точку зрения на происходящее. По информации прессы, Чарльз все же предупредил Гарри, что у него не будет «неограниченных ресурсов», чтобы обеспечивать свой новый стиль жизни. И что его семейные счета Гарри и Меган не будут оплачиваться из средств принца Уэльского.

Между тем премьер-министр Канады Джастин Трюдо на вопрос, будут ли платить за охрану семейства британского принца канадские налогоплательщики, туманно заявил, что этот вопрос требует обсуждения. И что правительство страны пока что не затрагивало эту тему.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что именно обсуждали члены королевской семьи на саммите.

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