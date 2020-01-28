24.43 / 24.71 26.86 / 27.27
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Известный волонтер оказался крупным контрабандистом

13:03 28 января 2020 311
Контрабанда на границе
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Сотрудники правоохранительных органов Львова закончили расследование в отношении «волонтера», который переправлял через украинскую границу контрабанду под видом гуманитарной помощи.

— Директор одной из благотворительных организаций грузовиком МАН ввез в Украину через таможенный пост «Мостиска» более тысячи упаковок «благотворительной помощи», весом более 9 тысяч килограммов, — сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко. — Но это была не гуманитарная помощь, а брендовая одежда. Фигурант просто хотел «благотворительно» уклониться от уплаты более 4,2 миллиона гривен налога, маскируя товар под помощь гражданам и религиозным организациям…

Еще до окончания полной проверки сомнительного товара директор вывез его. Видно рассчитывал, что отсутствие товара окончательно поможет уклониться от уплаты налогов.

Читайте также: С «главного контрабандиста Украины» Альперина сняли электронный браслет из-за «забывчивости» прокурора

Установлено, что отправителем одежды на территорию Украины является итальянская компания, а стоимость товара составляет более 9,8 миллиона гривен.

Расследование уголовного производства по этому факту закончено, посчитаны налоговые убытки, «волонтеру» вручено подозрение, обвинительный акт направлен во Франковский районный суд Львова.

Как утверждают другие источники, злоумышленником якобы оказался один из руководителей благотворительной организации «Волонтерское движение Украины».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минсоцполитики анонсировало изменения в законодательстве по поводу запрета гуманитарного секонд-хенда. Позже в министерстве уточнили, что речь идет не о закрытии торговли б/у товарами, а о борьбе со «схемами на гуманитарке».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стиралка

Женщина постирала новорожденного малыша в стиральной машине и убила его

Пенсия

Суд запретил поднимать пенсионный возраст для части украинцев: кто сможет выйти на пенсию в 50 и 55 лет

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: сочетание теплых и прохладных оттенков, деграде (фото)

Принц Чарльз и Камилла

«Внебрачный сын» принца Чарльза и Камиллы подал в суд, чтобы доказать родство с королевской семьей (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер