Известный волонтер оказался крупным контрабандистом

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов Львова закончили расследование в отношении «волонтера», который переправлял через украинскую границу контрабанду под видом гуманитарной помощи.

— Директор одной из благотворительных организаций грузовиком МАН ввез в Украину через таможенный пост «Мостиска» более тысячи упаковок «благотворительной помощи», весом более 9 тысяч килограммов, — сообщила прокурор Львовской области Ирина Диденко. — Но это была не гуманитарная помощь, а брендовая одежда. Фигурант просто хотел «благотворительно» уклониться от уплаты более 4,2 миллиона гривен налога, маскируя товар под помощь гражданам и религиозным организациям…

Еще до окончания полной проверки сомнительного товара директор вывез его. Видно рассчитывал, что отсутствие товара окончательно поможет уклониться от уплаты налогов.

Установлено, что отправителем одежды на территорию Украины является итальянская компания, а стоимость товара составляет более 9,8 миллиона гривен.

Расследование уголовного производства по этому факту закончено, посчитаны налоговые убытки, «волонтеру» вручено подозрение, обвинительный акт направлен во Франковский районный суд Львова.

Как утверждают другие источники, злоумышленником якобы оказался один из руководителей благотворительной организации «Волонтерское движение Украины».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Минсоцполитики анонсировало изменения в законодательстве по поводу запрета гуманитарного секонд-хенда. Позже в министерстве уточнили, что речь идет не о закрытии торговли б/у товарами, а о борьбе со «схемами на гуманитарке».



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