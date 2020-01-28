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Infiniti насмерть сбила пешехода в Харькове: в сети появилось видео трагедии
Продолжается расследование ДТП, которое произошло в Харькове возле станции метро «Академика Павлова». Появилась запись с видеорегистратора, которую разыскали родные погибшего.
KharkivToday сообщает, что в тот день в районе ДТП не работала ни одна из камер.
«Этот светофор оборудован обратным отсчетом: когда вы смотрите, сколько секунд осталось до мигающего зеленого, а потом желтый только следующий. Дорога в этом месте прямая, видимость была отличная, на мой взгляд, — никаких сумерек. Водитель подъезжал, видел секунды — 9,8,7. На мой взгляд, никакого окончания маневра, ничего этого не было. Он должен был четко увидеть, что секунды подходят, сбрасывать скорость и остановить транспортное средство до стоп-линии», — прокомментировал обстоятельства ДТП адвокат Дмитрий Марцонь.
При этом, по словам адвоката, не видно на какой сигнал светофора пошел пешеход.
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Ранее сообщалось, что под Харьковом водитель маршрутки насмерть сбил двоих мужчин и даже не заметил этого.
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