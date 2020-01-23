Водитель Infiniti насмерть сбил подростка в Харькове (фото 18+)

Происшествия

В Харькове элитная иномарка Infiniti насмерть сбила подростка. Ранее на Харьковщине задержали виновника ДТП, которое произошло 20 января на автодороге Дергачи — Казачья Лопань. Напомним, тогда погибли два человека.

Инцидент произошел по улице Академика Павлова, в районе клуба «Радмир».

В патрульной полиции подтвердили факт ДТП, сообщив, что в настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, сотрудники патрульной полиции и медики.

Местный ресурс 057.ua опубликовал фото с места трагедии.

Как сообщали «ФАКТЫ», в конце ноября аналогичное ДТП произошло в Днепре. Там 15-летний парень перебегал дорогу на красный свет и водитель ВАЗа не успел остановить авто.

А в январе 2020 в самом центре Одессы, на перекрестке улиц Дерибасовской и Преображенской, автомобиль Daewoo Sens сбил женщину с ребенком.

Фото 057.ua

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