Украинцам рассказали, как провериться на коронавирус

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Если у человека поднялась температура, появились симптомы гриппа или ОРВИ, медики советуют обратиться в больницу для того, чтобы точно определить вид инфекции. В Украину в ближайшее время должны доставить тест-системы, которые способны обнаружить коронавирус 2019-nCoV.
Заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль в эфире программы «Свобода слова» уточнил, что специальный метод диагностики должен появиться до конца недели, а в крайнем случае — в начале следующей.
Сейчас диагностирование китайского коронавируса у пациента проводится благодаря исключению других заболеваний. Но все же точных методов диагностики этого вируса пока не существует.
По словам Дмитрия Коваля, сначала у пациента диагностируют грипп. Если этот диагноз не подтвердился, проводится лабораторный анализ на наличие коронавирусов, виды которых уже есть в Украине. Если результат оказался непонятным, то образец направляют в сертифицированной лаборатории Минздрава.
В целом такая диагностика китайского коронавируса длится до 5 дней, а экспресс-тест на наличие несколько сократит сроки.
Напомним, Всемирная организация здоровья (ВОЗ) рекомендует людям для снижения риска заражения чаще мыть руки с мылом, особенно после кашля или чихания, использовать для обработки рук спиртосодержащие средства, избегать контактов с заболевшими, у которых наблюдается повышенная температура и кашель. Хорошо термически обрабатывать мясо и рыбу, не упортреблять немытые фрукты и овощи. Избегать диких животных и не посещать фермы.
ВОЗ, которая раньше недооценила опасность нового возбудителя болезней, объявила о повышении угрозы распространения коронавируса на мировом уровне.
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