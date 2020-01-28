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Украина

Зеленский пообещал памятник Каденюку за государственные деньги

14:35 28 января 2020 64
Леонид Каденюк
Инф. «ФАКТОВ»

На могиле первого космонавта независимой Украины Леонида Каденюка, который внезапно умер во время пробежки 31 января 2018 года, буквально через несколько дней после своего дня рождения, до сих пор нет памятника, но его обещают установить за государственные деньги.

Об этом на своей страничке в соцсетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский, заявив, что этот вопрос уже согласован с правительством.

«Знаю, что проект мемориала существует. Финансирование государство берет на себя, о чем мы договорились с правительством. Мы очень часто начинаем ценить своих героев только после того, как они уходят от нас. А иногда не ценим даже тогда, когда их с нами уже нет. Такое отношение со стороны государства нужно менять раз и навсегда», — пишет Зеленский.

Воспоминания о Леониде Каденюке читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ».

Фото NASA.

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