Компании Бахматюка обратились к Зеленскому с просьбой остановить давление со стороны НАБУ

Политика

НАБУ обвиняет Олега Бахматюка в том, что он не построил фабрики в Хмельницкой и Херсонской областях, которые построены, открылись в 2013 году и ежегодно производят около 3,5 млрд яиц. Бахматюк и коллектив Группы компаний «Авангард» и «Укрлендфарминг» обратились к президенту с просьбой остановить НАБУ и обещают массовые акции протеста, если давление на компанию не прекратится. Об этом стало известно из обращения к президенту от имени СЕО и коллектива Группы компаний «Авангард» и «Укрлендфарминг», опубликованного на официальном сайте Группы.

В частности, в нем отмечается, что в конце декабря прошлого года по обращению НАБУ Генеральная прокуратура возобновила два дела двух-трехлетней давности против компании «Авангард», которые НАБУ тогда и расследовало и которые были закрыты.«Мы построили еще в 2013 году два крупнейших в Евразии птицекомплекса по производству яиц полного цикла — „Авис“ в Хмельницкой области и „Чернобаевское“ в Херсонской области, а нас обвиняют в том, что их как бы не существует, что является абсурдом и полной бессмыслицей. Подобные обвинения демонстрируют полную некомпетентность лиц, которые открывали эти дела», — говорится в обращении.

Речь идет о производстве № 52 016 000 000 000 112 от 20.04.2016 г. и № 52 017 000 000 000 360 от 01.06.2017 г. , которые были закрыты Генеральной прокуратурой Украины 06.12.2017 года и ГСУ ЧП 20.06.2018 года.

В действительности фабрики, о которых говорится в открытых уголовных делах, птицекомплексы по производству яиц полного цикла мощностью 11,2 млн. кур-несушек «Авис» и «Чернобаевское», были построены еще в 2013 году. Птицекомплекс «Авис» в Хмельницкой области имеет годовую производственную мощность 1,616 млрд яиц, а птицекомплекс «Чернобаевское» в Херсонской области — 1,865 млрд яиц. Между тем в обращении владельца компании и коллектива к президенту отмечается, что эти дела используются для давления на компанию, как и дела против VAB банка, допросы НАБУ 10 000 работников «Укрлендфарминг» и обыски на предприятиях.

В обращении говорится, что заложниками таких действий становятся 27 000 человек — работников компании: «Напоминаем о более чем 2,5 млрд грн, которые компания платит государству налогами, о 3 млрд грн, которые компания выплачивает зарплатами. Напоминаем, что НАБУ, которое является потребителем крупных бюджетных ассигнований, фактически уничтожает тех, кто эти средства через наполнение бюджета им платит. А человек, который возглавляет этот орган, по мотивам личной мести, как он это не раз делал в отношении других лиц, использует НАБУ для уничтожения большой и важной для экономики Украины компании. И мы понимаем, что этот человек не остановится. Поэтому обращаемся к Вам, господин Президент, как к гаранту Конституции, гаранту наших прав, гаранту экономической безопасности страны: остановите гражданина Сытника, которой перешел границы здравого смысла в слепом желании мести, который манипулирует и использует силовую структуру в личных целях, что идет вразрез с экономическими интересами нашего государства».

Компания также заявляет, что планирует массовые акции протеста в случае, если неправомерное давление со стороны НАБУ не прекратится: «Мы будем бороться за наши права. Мы будем вынуждены выводить людей на акции протеста. Мы будем стучать во все двери, чтобы нас услышали. Нам трудно бороться с системой, но мы не можем просто сидеть и смотреть, как разрушают нашу компанию. И мы надеемся, что, руководствуясь интересами государства, Вы остановите НАБУ и его руководителя, который зашел в своей мести за все рамки здравого смысла».

Напомним, 16 января НАБУ начало допросы 10 000 работников аграрных компаний Бахматюка. Как заявила пресс-служба агрохолдинга, причиной стал конфликт интересов директора НАБУ Артема Сытника — он был признан судом виновным в коррупции и внесен в реестр коррупционеров, что грозит ему потерей должности.



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