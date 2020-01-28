В Запорожье ищут живодера, повесившего щенка

Происшествия

В Запорожье полиция разыскивает человека, который повесил на дереве щенка хаски — по факту жестокого обращения с животными открыто уголовное производство. Ранее в Шостке полиция начала поиски живодеров, убивших собак и выбросивших их в мешках на свалку.

Как сообщают в ГУ НП в Запорожской области, полиция отреагировала на сообщения в социальных сетях о том, что на улице Вавилова повесили щенка. Санкция статьи (ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины) предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Известно, что этот чудовищный случай произошел 26 января. По информации IPnews, крики собаки услышали местные жители и сняли животное с дерева. Волонтеры привезли щенка в ветлечебницу, но спасти его не удалось.

Также сообщается, что возможным свидетелем является один из запорожских таксистов, который подвозил супружескую пару со щенком. Мужчина и женщина, по его словам, обсуждали, как избавиться от собаки, у которой обнаружились серьезные проблемы со здоровьем.

О том, что речь могла идти именно о повешенном щенке, водитель подумал лишь после того, как об этом сообщили в новостях, и рассказал о своих пассажирах журналистам.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Житомирской области люди жестоко поиздевались над поросенком, заживо обжигая его горелкой и снимая этот процесс на видео.

Иллюстративное фото из открытых источников.



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