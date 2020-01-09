Происшествия

Массовое убийство в Сумской области: трупы нашли в нескольких мешках

В Шостке правоохранители обнаружили два мешка, в которых были мертвые собаки, также найдено несколько тел котов. Ранее полиция открыла дело на владельца частного зоопарка, который морил животных голодом.

Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, найденные животные умерли насильственной смертью.

Мешки нашли на одной из мусорных площадок города. На теле каждой мертвой собаки обнаружено ножевое ранение. Мертвых котов в последнее время находят в разных районах Шостки.

Полиция начала поиски злоумышленников и обратилась за помощью к общественности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом подросток жестко издевался над поросенком, обжигая его газовой горелкой. При этом все происходящее мучитель снимал на видео. Самого поросенка съела семья подростка.

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