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Массовое убийство в Сумской области: трупы нашли в нескольких мешках
В Шостке правоохранители обнаружили два мешка, в которых были мертвые собаки, также найдено несколько тел котов. Ранее полиция открыла дело на владельца частного зоопарка, который морил животных голодом.
Как сообщает пресс-служба полиции Сумской области, найденные животные умерли насильственной смертью.
Мешки нашли на одной из мусорных площадок города. На теле каждой мертвой собаки обнаружено ножевое ранение. Мертвых котов в последнее время находят в разных районах Шостки.
Полиция начала поиски злоумышленников и обратилась за помощью к общественности.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что под Киевом подросток жестко издевался над поросенком, обжигая его газовой горелкой. При этом все происходящее мучитель снимал на видео. Самого поросенка съела семья подростка.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...