Происшествия

Во Львове бетонный столб рухнул на троллейбус с пассажирами: подробности, фото и видео с места ЧП

Во вторник, 28 января, во Львове произошло происшествие на улице Научной. Две железобетонные опоры контактных сетей обрушились на проезжую часть дороги. При этом они повредили троллейбус № 22 и авто Mitsubishi Outlander. Ранее во Львове легковой автомобиль влетел на полную людей остановку общественного транспорта.

ZAXID.NET сообщает, что инцидент произошел около полудня. После падения опор движение по этому участку дороги перекрыто.

По словам водителя троллейбуса, одна опора упала на кузов транспортного средства. А когда пассажиры стали выходить из троллейбуса, второй столб рухнул на автомобиль Mitsubishi Outlander, ехавший сзади. В ДТП никто не пострадал.

Сейчас специалисты ЛКП «Львовэлектротранс» устанавливают причины падения опор.

Ранее сообщалось, что в Киеве троллейбус переломал кости пенсионерке.

Фото: Igor Zinkevych/Facebook

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