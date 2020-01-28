- 16:24 "Полицейские были в шоке": житель Кривого Рога вернул владельцу потерянные 10 тысяч долларов
- 16:14 Проверено на себе: в Киеве полицейский героически разоблачил проституток в стриптиз-клубе
- 16:11 Во Львове бетонный столб рухнул на троллейбус с пассажирами: подробности, фото и видео с места ЧП
- 16:04 Скрепненько: в Москве помолились о спасении от эпидемии коронавируса
- 15:42 СБУ обнаружила тонны поддельной водки, "замаскированной" под известные бренды
- 15:34 Стрельба в полицейских в Киеве: суд принял решение по боевику «ДНР»
- 15:33 Непобедимый Уайлдер признался, что помышлял о самоубийстве
- 15:29 СМИ назвали имена крымских чиновников, попавших под новые санкции ЕС
- 15:22 В Запорожье ищут живодера, повесившего щенка
- 15:19 Пожар в одесском колледже: преподавательница и спасатель посмертно удостоены звания Героя Украины
- 15:05 Самолет из Шарм-эль-Шейха сел в Одессе вместо Борисполя: детали инцидента
- 14:51 Компании Бахматюка обратились к Зеленскому с просьбой остановить давление со стороны НАБУ
Во Львове бетонный столб рухнул на троллейбус с пассажирами: подробности, фото и видео с места ЧП
Во вторник, 28 января, во Львове произошло происшествие на улице Научной. Две железобетонные опоры контактных сетей обрушились на проезжую часть дороги. При этом они повредили троллейбус № 22 и авто Mitsubishi Outlander. Ранее во Львове легковой автомобиль влетел на полную людей остановку общественного транспорта.
ZAXID.NET сообщает, что инцидент произошел около полудня. После падения опор движение по этому участку дороги перекрыто.
По словам водителя троллейбуса, одна опора упала на кузов транспортного средства. А когда пассажиры стали выходить из троллейбуса, второй столб рухнул на автомобиль Mitsubishi Outlander, ехавший сзади. В ДТП никто не пострадал.
Сейчас специалисты ЛКП «Львовэлектротранс» устанавливают причины падения опор.
Ранее сообщалось, что в Киеве троллейбус переломал кости пенсионерке.
Фото: Igor Zinkevych/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Внебрачный сын» принца Чарльза и Камиллы подал в суд, чтобы доказать родство с королевской семьей (фото)
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!