24.47 / 24.74 26.89 / 27.29
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В жуткой автокатастрофе в Закарпатье погиб отец 16-ти детей

16:43 28 января 2020 643
Михаил Герич
Инф. «ФАКТОВ»

В ДТП, которое 27 января произошло на железнодорожном переезде в Тячеве, погиб глава многодетной семьи из села Добрянского Михаил Иванович Герич.

Ua-reporter.com сообщает, что у погибшего осталось 16 детей: 11 сыновей и 5 дочерей. Он вырастил их вместе с женой Юлиной Михайловной. Семья служила примером крепких отношений и добродетельного воспитания детей.

Михаил Герич всю жизнь трудился, не покладая рук, чтобы обеспечивать семью. Он работал на ассенизаторной машине, на которой и попал в смертельное ДТП. Вместе с ним пострадал и один из сыновей, который сейчас находится в тяжелом состоянии в Тячевской районной больнице.

Ранее сообщалось, что во Львове железобетонная опоры рухнула на троллейбус. Опубликованы фото и видео ЧП.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Стиралка

Женщина постирала новорожденного малыша в стиральной машине и убила его

Кейт Миддлтон

Момент в стиле Мэрилин Монро: короткая юбка Кейт Миддлтон взметнулась на ветру (фото, видео)

Принц Чарльз и Камилла

«Внебрачный сын» принца Чарльза и Камиллы подал в суд, чтобы доказать родство с королевской семьей (фото)

Модный маникюр

Новые тренды в маникюре: сочетание теплых и прохладных оттенков, деграде (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер