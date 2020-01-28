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В жуткой автокатастрофе в Закарпатье погиб отец 16-ти детей
В ДТП, которое 27 января произошло на железнодорожном переезде в Тячеве, погиб глава многодетной семьи из села Добрянского Михаил Иванович Герич.
Ua-reporter.com сообщает, что у погибшего осталось 16 детей: 11 сыновей и 5 дочерей. Он вырастил их вместе с женой Юлиной Михайловной. Семья служила примером крепких отношений и добродетельного воспитания детей.
Михаил Герич всю жизнь трудился, не покладая рук, чтобы обеспечивать семью. Он работал на ассенизаторной машине, на которой и попал в смертельное ДТП. Вместе с ним пострадал и один из сыновей, который сейчас находится в тяжелом состоянии в Тячевской районной больнице.
Ранее сообщалось, что во Львове железобетонная опоры рухнула на троллейбус. Опубликованы фото и видео ЧП.
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