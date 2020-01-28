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Изнасиловал бабушку и внучку: суд вынес приговор семейному тирану
В Харькове приговорили к 13 годам заключения 29-летнего харьковчанина. Его признали виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Ранее в Ровенской области 13-летняя девочка забеременела от отчима.
Пресс-служба прокуратуры Харьковской области сообщила, что мужчина, угрожая 12-летней падчерице пистолетом, изнасиловал ее неестественным способом. Затем он связал 71-летнюю бабушку девочки и изнасиловал ее. Когда домой пришла сожительница злоумышленника (мать девочки), он связал и ее. Кроме того, преступник убил двух кошек, живших в семье.
Сейчас решается вопрос апелляционного обжалования приговора.
Ранее сообщалось, что на Донбассе вынесли приговор преступнику, который похитил, изнасиловал и пытал 12-летнего ребенка. При этом он заставлял мальчика смотреть порнографические видеоролики.
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