- 18:28 Суд в Киеве арестовал фигуранта "дела Гандзюк" Павловского
- 18:15 Не только насиловал, но и пытал: на Донбассе вынесли приговор похитителю 12-летнего ребенка
- 18:11 Отец третьего ребенка Седоковой Артем Комаров тайно женился на звезде «Голоса»
- 18:10 Главу херсонской организации "Нацкорпуса" задержали за попытку поджога бара в Скадовске
- 17:48 «Челси» – «Арсенал»: онлайн видео голов матча АПЛ
- 17:47 Крушение танкера Delfi под Одессой: специалисты предупредили о новой опасности
- 17:37 Полиция Амстердама отобрала ребенка у "неадекватного" украинца, прибывшего из Бразилии
- 17:18 Отставленный Медведев отписался от аккаунта правительства России и в Instagram больше не появляется
- 17:09 В деле о гибели подростка под Киевом появились новые детали
- 17:03 Богиня: Надя Дорофеева порадовала новыми горячими фото в купальнике
- 16:51 Когда и как будут ремонтировать Крещатик и другие автомагистрали Киева?
- 16:37 В Украине из-за ОРВИ на карантин закрылись первые школы
Не только насиловал, но и пытал: на Донбассе вынесли приговор похитителю 12-летнего ребенка
Преступника, который в Краматорске похитил, изнасиловал и пытал 12-летнего ребенка, приговорили к 15 годам лишения свободы. В январе 2020 года в Николаеве двое подростков изнасиловали мужчину-инвалида.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, суд установил, что в августе 2018 года 34-летний житель Краматорска, будучи в нетрезвом состоянии, похитил 12-летнего мальчика и затащил в подвал своего дома. Там угрожал ребенку ножом, заставил его раздеться и дважды изнасиловал, при этом показывал порнографические видеоролики. Затем связал мальчика веревкой. Утром следующего дня ребенку удалось сбежать домой.
Злоумышленник ранее уже неоднократно был осужден.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре педофил, убивший 8-летнего ребенка при изнасиловании, получил пожизненный срок. В убийстве участвовала также родная мать девочки.
Фото:flickr.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Ну все! Осталось нырнуть в прорубь, поесть блинов, подарить любимому пену для бритья, получить цветы, испечь кулич — и... лето-о-о!!!