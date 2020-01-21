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Происшествия

Не только насиловал, но и пытал: на Донбассе вынесли приговор похитителю 12-летнего ребенка

18:15 21 января 2020 174
Насилие
Инф. «ФАКТОВ»

Преступника, который в Краматорске похитил, изнасиловал и пытал 12-летнего ребенка, приговорили к 15 годам лишения свободы. В январе 2020 года в Николаеве двое подростков изнасиловали мужчину-инвалида.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, суд установил, что в августе 2018 года 34-летний житель Краматорска, будучи в нетрезвом состоянии, похитил 12-летнего мальчика и затащил в подвал своего дома. Там угрожал ребенку ножом, заставил его раздеться и дважды изнасиловал, при этом показывал порнографические видеоролики. Затем связал мальчика веревкой. Утром следующего дня ребенку удалось сбежать домой.

Злоумышленник ранее уже неоднократно был осужден.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Днепре педофил, убивший 8-летнего ребенка при изнасиловании, получил пожизненный срок. В убийстве участвовала также родная мать девочки.

Фото:flickr.com

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